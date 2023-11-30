預測60人名單外台鋼可接觸人選！張志豪、郭阜林、蔣智賢可能入列

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若台鋼雄鷹想補強牛棚左投戰力，相信統一7-ELEVEn獅楊淳弼會是一個好選擇，楊淳弼是在2020年經由季中選秀入隊，生涯3年至今從未有過一軍出賽紀錄，二軍共計後援上陣52場，ERA為5.34和WHIP（1.73）都非常不理想，雖然本季比起前兩年前已有進步，但獅隊在今年透過選秀補進辛俊昇、鄭澔兩名不滿23歲的年輕左投手，加上2022新人年投出佳績的楊孟沅，楊淳弼恐成為統一教練團捨棄的對象。
至於打者部分，獅隊恐不會把郭阜林放在保護名單內，由於近年林子豪在三壘防區崛起，也壓縮到郭阜林的出賽空間，現年32歲的郭阜林可說是中生代砲手，生涯掃出71轟，單季全壘打新高為2018年的19轟，但隨著林子豪穩定成長，郭阜林恐不在獅隊未來的藍圖，因此如果台鋼缺乏中生代砲手，絕對要想辦法延攬郭阜林。
富邦悍將老將蔣智賢今年也可能不會在60人保護名單，悍將在去年球季就釋出不少年事漸長、戰功彪炳的球員，今年這個位子恐將由蔣智賢扛下，蔣智賢明年球季將滿36歲，但近年隨著年齡增長，長打能力退化許多，今年球季更是生涯首度單季長打率跌破三成，種種跡象皆顯示現在的蔣智賢，已經不再是過往健康時能常將球扛出場外的蔣智賢，儘管距離百轟只差3轟，但恐怕無法在悍將完成，若明年看他轉戰台鋼將不用感到意外。
若台鋼想補強牛棚投手戰力，可以考慮樂天桃猿的游朝惟，游朝惟在2016年以自主培訓的身分加入桃猿，並在2021年投出生涯年，該季出賽51場繳出防禦率2.95、每局被上壘率1.03的好成績，並拿下了該年的最佳進步獎，但由於當年出賽較多導致，原本就不健康的游朝惟，隔年成績便開始下滑，在2022、2023年連續兩年無緣一軍，本季甚至完全沒有被註冊上一軍。
最後一位是效力味全龍的曾陶鎔，曾陶鎔是2015年，兄弟在第十輪指名的選手，隔年便在二軍拿下打擊王，隨後在2017年受到外籍總教練史耐德重用，並在一軍大放異彩，締造單場三響砲成就，更以兩天五轟寫下中職新紀錄，獲得「陶鎔大帝」的稱號。
但在洋教頭史奈德離隊後，曾陶鎔出賽數銳減，隨後在28歲時被為全龍在擴編選秀中挑走，但披上龍袍的曾陶鎔，實際上只有首年在二軍時受到比較多的重用，來到一軍後，主帥葉君璋對他的耐心始終不高，多數時刻都把他放板凳，且在去年甚至一度考慮吸收高國輝釋出曾陶鎔，但最終此計畫胎死腹中未有下文。
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