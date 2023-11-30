人物／被政務官耽誤的冷面笑匠！王義川爆紅　蛻變綠營最強吸票機

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這段期間，王義川結識曾在嘉義教書的林佳龍、擔任民進黨嘉義縣黨部主委的蔡易餘，三個台大學長學弟相見恨晚。林佳龍要競選台中市長時，邀王義川主導他的交通政策白皮書，任內知名的山手線計劃、捷運藍線與綠線規劃，全出自王義川之手。朋友透露，王義川為規劃這些路網，親自搭公車、一站一站探詢在地人需求與生活型態，也成為中捷藍線爭議中，他在政論節目舌戰群雄的最大本錢。
王義川與卓冠廷堪稱林佳龍的左膀右臂，擔任交通局長的王義川專注行政事務，深得林佳龍激賞，甚至口出「台中有三川，柳川綠川王義川」的名言。此時期王義川的「善戰」也展露無遺，為了捍衛政策，常上演舌戰議員的戲碼，他基本功夫做得足，信手拈來懟得人無言以對，因此被批評好辯、善鬥、會拗。
王義川的勇於任事也改變了公務機關風氣，一位地方人士透露，王義川是個說做就做的人，24小時不關手機，即便人在國外，電話、訊息都會馬上回。「他的個人特質很像前行政院長蘇貞昌，做事衝衝衝、又有獨特的幽默感」。
林佳龍連任失利後，王義川曾以林佳龍分身自居，競選盧秀燕遺下的北屯立委席次，他拍了「我要當立委」等一系列搞笑片，展現插科打諢功力，可惜這樣的選舉方式，當時不受台中選民所喜，最後敗給國民黨老將沈智慧。
一名王義川的友人說，當年競選立委拍的影片，拿到現在看完全無違和。蔡易餘也說，「螢光幕前哈拉搞笑的王義川，就是原本的樣子，當年是因為政務官身份，刻意收斂了」。
在嘉義高掛「搶救王義川大兵」看板的蔡易餘說，王義川是很有學問的人，更讓人佩服的是，他有辦法用大家聽得懂的語言、詼諧幽默的方式解釋很複雜的問題，「除了智慧，這需要長年經驗累積深厚的內力」。他稱讚王義川善用諧音哏，並透露「我常撿他的哏來用」。
王義川的渲染力非常強，友人說，「現場聽『不搞笑王義川』的演講，會被他打動」。即使搞笑，邏輯性還是相當強，如此人才，怎會年過五十才突然發光？蔡易餘認為，可能幾年前的韓國瑜現象「把大家的胃口養大了」，政治人物不再需要一本正經、夸夸而談，「練肖話也沒關係」，但個人有沒底蘊和中心思想，觀眾還是能在嘻笑怒罵中判斷出來。
台中友人笑說，王義川有「帶賽老闆」體質，之前教書的學校收掉、林佳龍連任失利了，後來到桃園航空城公司當董事長一年多，民進黨就失去桃園政權，「這幾年一直在換工作」。轉型政治網紅後他當自己的老闆，自帶流量密碼，也算物極必反。
「王義川現象」有多瘋狂？「憨川」人如其名，哪裡有爭議就往哪裡撞，南投立委馬文君12月3日要在大本營埔里鎮成立競總，他選擇一早7點半陪民進黨候選人蔡銘軒掃街。但這場活動被重視的，不只是他隻身「深入敵營」，背後還有一個深藍家庭的暖心故事。
地方入士透露，王義川已累積大量粉絲，風靡程度甚至勝過國民黨的龍介仙。南投縣有個外省家庭，原決定明年大選第一次不投國民黨、改支持柯文哲，卻拗不過家裡生病孩子的要求，政黨票決定全給民進黨。友人透露，只能透過網路在家自學的少年，「愛上王義川」後不僅下載各種經典影片、對所有憨川金句倒背如流、主動學台語，甚至在洗腎前雙手合十喊「阿川老師請給我力量！」家長四處打聽王義川何時到南投，只為拜託他寫下幾句鼓勵的話。
蔡易餘說，王義川已經成為這次選舉的王牌武器，大家都等著看他未來進入立法院，去PK韓國瑜、謝龍介、黃國昌這些對手。王義川排名不分區14名，要要確定當選，就得衝出100萬的「新選票」，因此他努力宣傳，希望擴大這股力量衝刺民進黨不分區席次。
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