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高人氣！擔任賴桑小舖一日店長　「雞排妹」鄭家純現身吸粉絲

▲鄭家純赴「賴桑小舖」擔任一日店長。（圖／記者陳明中攝，2023.11.30）
▲鄭家純赴「賴桑小舖」擔任一日店長。（圖／記者陳明中攝，2023.11.30）

記者陳佩君／台北報導

知名藝人「雞排妹」鄭家純今（30）日來到民進黨總統參選人賴清德全國暨台北市競選總部的「賴桑小舖」擔任一日店長，協助推廣賴清德諸多超人氣的募款小物，如棒球外套、行李束帶、「台灣一起拼」拼圖等；鄭家純的超高人氣，吸引許多民眾與粉絲熱情合照，鄭家純表示，歡迎民眾來到賴桑小舖親自挑選募款小物，並透露她就是為了得到貓狗胸章，才特地來到賴桑小舖擔任一日店長。

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鄭家純今赴「賴桑小舖」擔任一日店長，鄭家純向在場民眾一一介紹賴清德此次推出的募款小物，她表示，「挺希望・T-Shirt」的材質極佳，舒服到可以當睡衣；而最受歡迎的「挺勇敢・棒球外套」共有六種尺寸，歡迎大家來賴桑小舖親自試穿。

▲鄭家純與民眾自拍。（圖／記者陳明中攝，2023.11.30）
▲鄭家純與民眾自拍。（圖／記者陳明中攝，2023.11.30）
鄭家純提到，「挺台灣・行李束帶」一推出她就馬上下訂，因為市面上的行李箱款式大同小異，而行李束帶上有大大的「挺台灣」標示，民眾至國內外旅遊時，可以一眼透過顯眼的束帶找到行李，並將行李箱牢牢固定，防止鬆脫，也可以把重要的隨身物品放進「挺自信・隨行小包」中。

鄭家純也向民眾展示她配戴的「挺美德・Q版貓狗胸章」，並透露她今日的酬勞就是一枚胸章，她就是為此特地來到賴桑小舖擔任一日店長。

此外，鄭家純推薦了「2024《台灣一起拼》拼圖、桌曆套組」，及賴清德官方Instagram上架的最新濾鏡「貓派狗派挺台派」，歡迎民眾來到賴桑小舖參觀挑選。

▲鄭家純赴「賴桑小舖」擔任一日店長。（圖／記者陳明中攝，2023.11.30）
▲鄭家純赴「賴桑小舖」擔任一日店長。（圖／記者陳明中攝，2023.11.30）

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