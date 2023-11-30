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MixerBox開外掛！GPTs個人化幫手　製圖、寫報告靠「指令」完工

▲身為ChatGPT最大外掛開發者的MixerBox，推出一系列功能完整的GPTs，未來想要製作一張圖片、寫文章等，只需要輸入「指令」就能產出。（圖／記者周淑萍攝）
▲身為ChatGPT最大外掛開發者的MixerBox，推出一系列功能完整的GPTs，未來想要製作一張圖片、寫文章等，只需要輸入「指令」就能產出。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍／綜合報導

ChatGPT 日前推出的客製化聊天機器人「GPTs」，將AI又帶往全新的應用模式，根據第三方網站 GPTs Collection，在Open AI宣布推出GPTs後，儘管目前只支援ChatGPT Plus用戶，但短短一週 GPT Store 上就已經可以找到超過 1 萬個 GPTs的運用。身為ChatGPT 最大外掛開發者的 MixerBox，推出一系列功能完整的 GPTs，從生活資訊、生產力助手、影音娛樂、影像生成，一應俱全，未來想要製作一張圖片、寫文章等只需要輸入「指令」就能產出。

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MixerBox爲 ChatGPT 最大外掛開發者，推出一系列功能完整的 GPTs 。MixerBox GPTs 從生活資訊、生產力助手、影音娛樂、影像生成的都有，讓用戶能夠自己設定各種專門處理特定用途的 GPTs 機器人，但目前只有支援ChatGPT Plus付費用戶使用。

▲新約會神器MixerBox ChatAI　快速查天氣、好評網美點。（圖／攝影朱永強）
▲GPTs就像是建立在 ChatGPT 平台上的「個人化版 ChatGPT」，經過預先設定的 AI 學習各種領域知識、長期記憶用戶特定需求，提供更精準需求。（圖／攝影朱永強）
MixerBox解釋何謂「GPTs」，簡單來說，GPTs（Generative Pre-trained Transformers）就像是建立在 ChatGPT 平台上的「個人化版 ChatGPT」，經過預先設定的 AI 可以學習各種領域知識、長期記憶用戶特定需求，提供更精準需求。 讓GPTs 機器人變成管理行程的私人秘書、輔導孩子做功課的家教，或是輔助你整理投資資訊的理財顧問等。

ChatGPT 官方曾表示將推出 GPT 商店，但卻沒有提供明確的時程表。MixerBox 率先提供一份完整清單，方便用戶依照需求加入，主要分成4大類：

 🟡生活應用 

📍MixerBox WebSearchG：搭載了 Google Search API，可以在 ChatGPT 上使用 Google 搜尋，還能同時提供搜尋摘要。

📍 ChatMap：首個整合 Google Maps API 的ChatMap，規劃複雜路線。

📍Prompt Pro：可以生成更準確的指令，獲得更詳盡準確的答覆。

 📍FindGPT： 則類似任務管理員，幫用戶迅速找到需要的外掛程式。

🟡生產力助手 

📍 MixerBox ChatPDF ：分析摘要 PDF，每份文件至少能為你省下數十分鐘時間。

📍ChatGDoc 和 ChatGSheet ：針對 Google Workspace 設計，用 AI 轉化的寫作方式，整合提升的筆記記錄與文件管理

🟡影音娛樂

每天打開電視、或點開音樂播放器時，明明有成千上萬的選擇，卻總是滑了半天不知道該看什麼節目、或是聽哪首歌嗎？MixerBox 的影音娛樂類 GPTs 可以更了解你的需求，和你互動，讓你輕鬆探索、發現新選擇，快速推薦影片、音樂和 Podcast。

🟡影像生成

📍MixerBox ImageGen ：秒速產生專屬 AI 圖像，節省時間和精力。

📍PhotoMagic ：可以提升照片解析度，無論是修復老照片還是優化新照片都能瞬間完成。

📍MixerBox QR ：創建客製化 QR Code 變得更加簡單。

▲MixerBox GPTs 。（圖／官方提供）
▲MixerBox GPTs 提供一份完整清單，方便用戶依照需求加入。（圖／官方提供）

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