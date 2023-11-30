北捷「限定版列車」現身了！這2條路線才能搭到 追車秘訣曝光
有幸運兒搭到了嗎！台北捷運對於多數上班族來說，是天天都會使用的交通工具，而今（30）日台北捷運公司突然宣布，搶先推出「限定版列車」，一共有3部棒球場風彩繪列車啟用，目前在文湖線、板南線能搭乘到，而想要搭乘上這輛彩繪車廂的民眾，也有「追車秘訣」可以參考。
記者潘毅／綜合報導
台北大巨蛋12月3日將舉辦亞錦賽，而北捷也推出限定彩繪車廂。台北捷運公司指出，為了歡慶大巨蛋啟用，即日起在板南線及文湖線搶先推出「看棒球搭捷運」彩繪列車，一口氣推出3部彩繪列車，文湖線將有1列車外觀以紅色為基底，加上棒球、球棒、手套等元素妝點，搭配選手的英姿颯颯；板南線則安排2列車，車廂內部變身為棒球場，將投手丘、打擊區設置在內。
若是民眾想要搭到這輛「限定版」棒球列車，北捷也公布追車秘訣，只要下載台北捷運Go App，點擊首頁→動態資訊，最後點選「BL板南線」就可以看到棒球彩繪列車現在開到哪裡。
另外，12月2日起台北捷運也將在大巨蛋周邊7站放置「大巨蛋紀念章戳」，歡迎民眾到市政府站、國父紀念館站、忠孝敦化站、忠孝復興站、臺北101/世貿站、南京三民站、信義安和7個車站蒐集專屬紀念章，各站印泥亦配合捷運路線色，有藍色、紅色、綠色三種，轉乘車站印泥顏色則為黑色，為集章增添趣味。