前富邦球員陳凱倫企圖廁所性侵隊友妻！二審宣判1年6個月徒刑

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依據「小芳」表示，「與陳凱倫進包廂後，兩人閒聊一陣子，陳凱倫便突然說出太太懷孕很久、沒有性生活，詢問我『是否能不能幫忙』，當時我嚇到回覆『你太太快生了，不要這樣。』，然後傳訊給女性友人要她趕快來包廂解危，然後向陳凱倫表示有點醉想離開。」
但未料陳凱倫並將我（指小芳）扶進廁所，拉起衣服舔胸，手還伸入褲子摸下體，我（指小芳）抱著馬桶不斷求饒，陳凱倫竟掏出生殖器打手槍，還把陰莖貼在小芳臉旁要求口交：「拜託一次就好」、「真的很想強姦妳」，我（指小芳）眼看陳凱倫是來真的，鼓起勇氣拔腿逃離。
根據檢警調查時，陳凱倫承認違反小芳意願撫摸她的胸部、陰部與舔胸，並將生殖器貼近她的臉，要求幫忙口交，但辯稱自己的行為只構成強制猥褻，並沒有強制性交犯意。
最終法官認定陳凱倫企圖性侵小芳，但因她哭求、反抗才沒有得逞，已經對受害者身心造成創傷，一審依強制性交未遂罪判刑1年8月。但在上訴高院後，法官認為雖小芳堅持不和解、不原諒陳男，但他坦承犯行，而且已依照依民事判決結果，賠償小芳及丈夫各30萬元、20萬元，一共50萬元，為達成和解而努力，因此高院減輕刑度，今改判陳男1年6月徒刑，全案仍可上訴。
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