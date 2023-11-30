中壢火車站被評為全國最醜　梁為超要求協調台鐵整修

過去被視為地標的中壢火車站，最近竟然被網路評選為「全國最醜的火車站」！市議員梁為超市政總質詢指出，中壢火車站站體老舊不堪，周遭交通及環境更是髒亂，市府應想辦法，讓其恢復往年榮景！雖然未來鐵路地下化工程完成後，會是全新站體，但距離完工期限八年或十年都不知道？建議市府應協調台鐵局就外觀做必要的拉皮，做適度的整修。
記者李春台／桃園報導
梁為超指出，中壢火車站先前被網友評為「全台最醜火車站」，最近中壢火車站種種亂象又上新聞，網友崩潰直呼「為什麼中壢火車站可以爛成那樣？」中壢火車站前的道路施工進行已久，卻仍未修好，加上「一堆抽菸亂丟菸蒂、嚼檳榔亂吐渣渣的垃圾」，以及「躺路中間街友」，要改變這種亂象，唯有加速都更，才是治本道。
梁為超表示，中壢火車站亂象，與鐵路地下化嚴重延誤，有極大關連，他希望捷工局能與鐵道局加強溝通協調，各項工程務必加快腳步，包括主體工程發包、中壢臨時站施工等，未來中壢火車站、機場捷運與綠線延伸中壢將在 A23 站形成三鐵共構，期望這個日子，能夠依照既定期程完工，不要讓民眾等到天荒地老。
對此市長張善政表示，中壢火車站本體建築需配合鐵路地下化工程進行更新，但周邊環境可以先著手，目前市府已召開「未來城市空間發展會報」，並推出舊城環境改造計畫，下一個推動目標即為中壢火車站周邊地區。
同樣的議題，立委魯明哲日前也邀請交通部長王國材、桃園市長張善政和相關單位人員實地會勘，盼能加速加快腳步，讓中壢建設脫胎換骨。魯明哲指出，中壢火車站旅客人數向來都排名國內各車站的前幾名，但因建築老舊、周遭交通紊亂，ㄧ直遭人詬病。
魯明哲指出，中壢火車站外觀老舊屢遭批評，宛如第三世界國家，交通部長當天也在場宣布明年6月就會拆除，臨時中壢火車站同時啟用，屆時會令人耳目一新，讓進出中壢火車站的旅客有更舒適的環境。