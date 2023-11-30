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跨年吃到飽！饗A joy「每人破5千」賣8成　饗饗、旭集午夜場訂光

▲饗賓餐旅旗下品牌在今（30）日上午10:00開放跨年餐期電話預約，「饗饗」、「旭集」跨年檔期目前已全訂滿，「饗 A joy」則半小時內達8成滿。（圖／記者蕭涵云攝）
▲饗賓餐旅旗下品牌在今（30）日上午10:00開放跨年餐期電話預約，「饗饗」、「旭集」跨年檔期目前已全訂滿，「饗 A joy」則半小時內達8成滿。（圖／記者蕭涵云攝）

記者葉盛耀/綜合報導

饗賓餐旅旗下的「饗 A joy」、「饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」在今（30）日上午10:00開放跨年餐期電話預約。四品牌於跨年當天增加特色料理，部份也加碼跨年表演。根據饗賓餐旅最新統計，其中的「饗饗」、「旭集」跨年檔期每人3090元＋10%，目前已全訂滿，「饗 A joy」則高達4,880元＋10%，半小時內達8成滿。

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創下Buffet史上最高價的「饗 A Joy」，在12月31日規劃2個午餐、2個晚餐餐期，其中最晚的時段為22:30～01:00，民眾可以在餐廳內迎接新年。包含聖誕檔期與跨年將額外推出限定菜色，包含爐烤桂花池上古早雞、帝王蟹起司麵餃佐溪蝦濃醬、香烤時蔬與各式甜點等。晚餐時段同時還有樂團現場演出，午餐每人3,280元，晚餐每人4,880元。目前跨年的22:30～01:00半小時內被搶訂8成。

▲饗A Joy是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色一應俱全，跨年場晚餐每人4,880元，並有加碼菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗A Joy是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色一應俱全，跨年場晚餐每人4,880元，並有加碼菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
跨年場每人餐價4,880元＋10%，等於總價破5千，但相較信義區其他西式高檔餐廳，人均價也6000起跳，甚至和牛餐廳每人約萬元，每人破5千也不算天價。且可於101裡頭俯瞰台北市景，好不浪漫，但是提醒若是選擇跨年場的民眾，等於是在跨年當下，人就在101裡頭，也算是另一種獨特經驗。

另外「旭集」的跨年場特別規劃「帝王蟹跨年蕎麥麵」，當日晚餐每人2,590元，針對信義店還額外增加跨年晚餐時段，時段為22:30～01:00，每人3,090元，現場同樣規劃有樂團表演。「饗饗」信義店同樣也有特製菜色，晚餐每人2,590元，信義店額外加開22:30～01:00的跨年時段，每人3,090元。「旭集」與「饗饗」信義店及新莊店的跨年場次，目前已全數訂光。

至於同樣以buffet知名的漢來美食，旗下的島語自助餐廳與全台的7間漢來海港餐廳，目前在聖誕節場次與跨年的座位都被預訂全滿，漢來美食提到，目前只能等有部分客人取消，再候補上。

▲島語自助餐廳目前確定聖誕節檔與跨年的座位，已全數被訂完。（圖／記者葉盛耀攝）
▲島語自助餐廳目前確定聖誕節檔與跨年的座位，已全數被訂完。（圖／記者葉盛耀攝）

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