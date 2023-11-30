aespa真的要來台！佳世達證實明年1月現身尾牙 帶來多首破億神曲
南韓人氣女團aespa由四名成員組成，於2020年以首張單曲〈Black Mamba〉出道，MV在公開24小時內，就創下韓國團體出道MV首日最高觀看次數的新紀錄，更在韓國的各大主要典禮中，同時獲得年度新人獎及大獎。不曾來台舉辦演唱會的4人，日前傳出將在明年登上台灣科技大廠明基佳世達集團尾牙場，《NOWnews今日新聞》28日向佳世達公關求證，對方低調不願回應。今（30）日集團才發出公告證實aespa將來台演出。
記者薛羽彤／綜合報導
aespa僅僅出道3年就累積超高人氣，2021年發行首張迷你專輯《Savage》，更登上了美國 Billboard主要排行榜「Billboard 200」，「Artist 100」等10個榜單， 更受邀參加在美國紐約舉行的梅西百貨感恩節大遊行，並成為首個出演的韓國女團。此外，她們還受邀登上美國最大的戶外音樂祭科切拉谷音樂藝術節的主要舞臺，使得當地粉絲沸騰。
aespa今年發行第三張迷你專輯《MY WORLD》，不僅創下了自身預售量最高紀錄，還創下了歷代K-POP女團發行第一天銷售額第一、初動1位等新紀錄。近期於11月10日攜第四張迷你專輯《Drama》回歸， 連續3次創下了百萬銷量 。
日前有網友在Dcard放上疑似佳世達給內部員工的尾牙歌手名單、資訊，赫見重量級韓團aespa，時間定於2024年1月16日，下午4點到晚上8點，地點在南港展覽館1館4樓，原PO驚呼：「台灣的科技業某集團的尾牙壓軸嘉賓竟然是aespa！認真嗎？聽說是某Ben_公司，財力是多雄厚？跨年場都請不到的，第一次來台灣也不是演唱會！」佳世達集團今日發出公告，證實aespa將首次來台表演，在尾牙場上帶來多首破億神曲演出。
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