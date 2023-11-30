小8跨年慘遭前男友放鴿子！爆紅時赴美進修「後悔錯過賺錢機會」
41歲女星小8（張允曦）受邀擔任台北101年度重點活動「耶誕跨年點燈記者會」的主持工作，浪漫的燈飾讓她超想嫁，但過去小8印象最深的跨年，卻是被前男友放鴿子的超悲慘經驗。小8當年演出網路短劇《空姐忙什麼》紅翻，但她卻在爆紅之際卻選擇赴美進修，小8說：「若要說後悔，最後悔就是錯過了賺大錢的機會！」
記者黃盈容/綜合報導
小8回憶，當年前男友覺得她沒錢無法付去夜店玩的費用，因此自己跟兄弟們去跨年，害得她打完工半夜12點獨自站在台北街頭，看著一群群的人興奮倒數迎接新年，相比自己畫面實在太悲慘，至今難以忘懷，單身多年的她又將臨來新年，她說超級想脫單，逢人就拜託介紹男人，甚至報名龍舟隊想要多認識更多的異性。
小8說自己的理想型是韓國帥哥型男車勝元，她喜歡車勝元那種能上山下海又刻苦耐勞男子漢的感覺，不修邊幅也很帥，她最期待的跨年就是和男友一起在山上看滿天的星斗，小8說希望明年把自己嫁掉，歡迎不管年紀比她大或小「能屈能伸」的男子來跟她經紀人聯繫，先搭起友誼的橋樑。
她2016年因為網路短劇《空姐忙什麼》，短短一年就創造2億的觀看人次，沒想到卻她卻拋下一切赴美進修，小8說:「若要說後悔，最後悔就是錯過了賺大錢的機會，但也因為這些空檔的日子和我父親修復了曾經破碎的關係，依舊十分值得。」
在台灣演藝事業沉寂許久的小8近來活動不斷，演出舞台劇《京戲啟示錄》，還接下點燈記者會主持，打算再次衝刺演藝事業。迎接2024年到來，小8對自己的期許是透過舞台劇打下更穩健的表演基礎，朝演戲、主持累積更多的能量，她也不忘對節目或戲劇製作人喊話，歡迎來合作。
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