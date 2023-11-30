醫療科技展登場！陽交大展人體仿生肺晶片、北科大展創新醫材

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陽明交大主題館展出教授朱唯勤的「壓力差導引骨水泥灌注裝置」、教授吳育德「智德萬人工智慧腦瘤輔助偵測系統」、教授柯立偉「穿戴式腦機介面發展技術」、教授陳右穎「智慧醫療器材委託開發與檢測驗證服務平台」、教授陳冠宇「人體仿生肺晶片技術」、教授陳浩夫「麻雀表面電漿共振儀」。
教授黃經堯「FEG 智慧醫療資訊交換系統」、教授楊智傑「人工智慧輔助居家睡眠評估平台」、研究員董建億「立方工作站分析設備」、教授賴穎暉「AI-a 檢測分析系統」等等。
其中「人體仿生肺晶片」利用三維仿生組織、動態氣霧呼吸系統、高效自動化AI分析軟體，提供藥物及疾病治療開發的創新方法，目前已獲得多項專利認證，協助用戶降低動物實驗需求，節省藥物和科研資源，提高開發成功率。
「穿戴式腦機介面發展於智慧醫療應用」，主軸為研發智慧型腦機介面系統，跨電機資訊與臨床醫學等領域，結合計算型智慧技術，研究包括：可穿戴腦電設備與電極的開發，機器學習演算法的開發和優化，以及智慧醫療臨床研究應用。
北科大副校長任貽均表示，今年成立「高值生醫材料研究與商品化研究中心」，由北科大化工系特聘教授方旭偉領銜。該中心前身為生醫材料工程跨領域研發中心，2008年創立後成為國內第一個醫材跨領域整合中心，開啟國內高階醫材從學術研發走向快速商品化的大門。
該中心此次參展，在高值醫材市場應用方面，由方旭偉介紹「高值生醫材料研究與商品化研究中心」、特聘教授鍾仁傑主講「金屬植體之表面處理技術」、教授黃志宏主講「口服／注射用功能性胜肽－多種慢性症狀的應用及免疫增強效果」與「廣譜性抗真菌的鏈黴菌發酵大分子」、教授郭志宇主講「奈米粒子自組裝塗層之蛋白質抗沾黏應用」。
該中心衍生新創公司─微科生醫執行長蔡佳君介紹創新倒鉤醫療線設計與拉提策略評估平台、新創公司─百璐生醫執行長張宥承介紹角膜塑型片多效保養液商品，此外，傑出校友衍生企業「揚誠精密醫材」亦首度亮相，揚誠已順利取得國產第一張人工血管醫材證，於國內首創將植入式聚氨酯人工血管用於洗腎，前景可期。
在生醫材料前瞻開發方面，化工系特聘教授黃聲東主講「操作簡易的誘發型電化敏感探針檢測法用於即時檢測沙門氏菌」、機械系教授江卓培主講「高精度多材料三維列印機」、化工系教授侯紹毅主講「高敏感度快篩試劑」、化工系教授翁文慧主講「高敏感生物標誌癌症追蹤感測器」，以及材資系教授楊永欽主講「鍍膜技術於生醫材料表面改質之發展」，亦有化工系教授魏暘於展攤展示「貽貝染料吸附凝膠」。