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中重度身心障礙更易出現視覺問題！　臺大醫院打造友善就醫環境

▲中重度身心障礙更易出現視覺問題！　臺大醫院打造友善就醫環境
▲中重度身心障礙更易出現視覺問題！　臺大醫院打造友善就醫環境

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】臨床研究顯示，中度和重度身心障礙的兒童及青少年比一般孩童更容易發生視覺問題。由於障礙的限制，他們常常難以理解醫事人員的指令，並難以在陌生而繁雜的環境中接受近距離眼科儀器檢查或視覺復健。如果孩子變得吵鬧或需要花費較長的檢查時間，這也會給陪同的家長帶來極大壓力。這些情況導致有特殊就醫需求的身心障礙孩童及家長，因為害怕就醫或缺乏相應的輔助就醫資源，而錯失了接受黃金治療期或視覺復能的機會。

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為特殊兒少量身打造　成立特殊需求視覺中心　

對此，衛生福利部於111年擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，並委託臺大醫院承擔「復能據點暨管理中心」的角色。特殊需求視覺中心的服務對象為懷疑有視覺問題、但卻無法經由一般眼科門診得到適當視覺功能評估的特殊需求孩童。不僅設有獨立的診檢及諮詢復能空間，藉由安排適當的就醫時間，讓特殊需求者可以在合理調整下的環境，了解他們真實的視覺能力並提供視覺復能服務。該中心配置有多項可攜式眼科檢查儀器、及符合特殊兒少能力的視覺評估工具及專業人員，期待能更適當的評估特殊需求者的視覺能力與需求。

1中心4據點　制定適當醫療服務

除了臺大醫院眼科部特殊需求視覺中心外，另有林口長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院、及部立台東醫院等4家醫院擔任了視覺復能據點的角色，透過聯合會議、實地交流及即時醫療諮詢等服務，中心與據點共同商討標準服務流程及優化醫療品質，改善彼此在運行過程中所遭遇的困難，試著從中制定出最適合特殊需求兒童與青少年的服務內容。

多方共同努力　協助改善視覺發展問題

臺大醫院吳明賢院長表示，眼睛是靈魂之窗，亦為孩子能力發展的重要基礎，及早發現孩子的視覺問題並介入，才不會錯失黃金治療期。我們將繼續為那些有特殊需求的兒童和青少年提供更多的支持，並希望繼續為更多的家庭帶來改變。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60057

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