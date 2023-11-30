▲中重度身心障礙更易出現視覺問題！　臺大醫院打造友善就醫環境

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為特殊兒少量身打造 成立特殊需求視覺中心對此，衛生福利部於111年擴大辦理「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」，並委託臺大醫院承擔「復能據點暨管理中心」的角色。特殊需求視覺中心的服務對象為懷疑有視覺問題、但卻無法經由一般眼科門診得到適當視覺功能評估的特殊需求孩童。不僅設有獨立的診檢及諮詢復能空間，藉由安排適當的就醫時間，讓特殊需求者可以在合理調整下的環境，了解他們真實的視覺能力並提供視覺復能服務。該中心配置有多項可攜式眼科檢查儀器、及符合特殊兒少能力的視覺評估工具及專業人員，期待能更適當的評估特殊需求者的視覺能力與需求。
1中心4據點 制定適當醫療服務除了臺大醫院眼科部特殊需求視覺中心外，另有林口長庚紀念醫院、中國醫藥大學附設醫院、彰化基督教醫院、及部立台東醫院等4家醫院擔任了視覺復能據點的角色，透過聯合會議、實地交流及即時醫療諮詢等服務，中心與據點共同商討標準服務流程及優化醫療品質，改善彼此在運行過程中所遭遇的困難，試著從中制定出最適合特殊需求兒童與青少年的服務內容。
多方共同努力 協助改善視覺發展問題臺大醫院吳明賢院長表示，眼睛是靈魂之窗，亦為孩子能力發展的重要基礎，及早發現孩子的視覺問題並介入，才不會錯失黃金治療期。我們將繼續為那些有特殊需求的兒童和青少年提供更多的支持，並希望繼續為更多的家庭帶來改變。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60057
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