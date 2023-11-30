黴漿菌不一定會變肺炎！醫破解「10大迷思」：症狀、診斷一次搞懂

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迷思1、黴漿菌一定會發燒。
因此不少家長會否認自己的孩子得到黴漿菌，只因為他沒有發燒，但徐嘉賢強調，雖然很多黴漿菌案例都沒有發燒，但事實上，確診後還是有可能發燒，發燒僅佔諸多症狀的一部分。
迷思2、若得到黴漿菌，會嚴重到要住院。
徐嘉賢說明，黴漿菌病例大部分都不需住院，只要透過藥物治療，並在家裡休息即可，真的需要住院的比例很少。
迷思3、黴漿菌一定要做快篩，才能確定診斷嗎？
「學校老師要求說要做快篩確定不是黴漿菌，才可以回學校」，徐嘉賢提及，類似這樣子的對話，近期常出現在門診，但快篩非100%準確，主要靠臨床判斷。過去在沒有快篩的年代，一樣也可以靠臨床診斷，且台灣本來一年四季都有黴漿菌，之前也不見得需要停課。
迷思4、以前得過黴漿菌就不會再確診。
徐嘉賢說，黴漿菌不會終身免疫，所以會重複感染，且以往重複間隔會比較長，但是自從疫情解封之後，最近發現重複感染的間隔縮短。
迷思5、黴漿菌以後會變氣喘。
黴漿菌未來並不會演變為氣喘，但患者會被咳嗽煩到厭世，但徐嘉賢指出，若是本身有氣喘的患者，再感染到黴漿菌的話，會很容易引起氣喘發作。
迷思6、黴漿菌絕對不會流鼻涕、症狀一定是乾咳。
徐嘉賢強調，以醫師在臨床的經驗判斷，「沒有什麼疾病都會完全照教科書，所以症狀都是不一定、非絕對的，包括流鼻涕也是」。
迷思7、黴漿菌大部分會變肺炎。
通常感染黴漿菌後，大部分患者為輕症，只有少部分肺炎，不要太過擔心。
迷思8、若吃了日舒抗生素沒有效，就表示沒有感染黴漿菌。
徐嘉賢表示，上述理論可能在很多年前可以成立，但現在已經不一定，現階段的黴菌菌有60%對 azithromycin 有抗藥性，但仍有別的藥可以使用，只是病程比較長，醫學上需要反覆試驗。
迷思9、黴漿菌是新型病源，台灣目前大流行。
徐嘉賢強調，黴漿菌是很古老的疾病，並不是新的病原體，一年四季都有，目前台灣無大規模流行；黴漿菌有細菌的特性，同時有病毒的特性，無法準確地歸類在哪裡。
迷思10、會行走的肺炎是什麼意思？
徐嘉賢指出，一般肺炎患者看起來會很虛弱、會喘或高燒，但得到黴漿菌引起的肺炎，看起來精神可能還很好，不過並不是得到黴漿菌會變成走路的肺炎。