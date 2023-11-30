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解決財務脆弱家庭問題　郭倍宏：「普惠金融」概念須重視

▲為解決高雄市財務脆弱的家庭特別高的問題，高雄市第六選區立委候選人郭倍宏博士今(30)日提出「推動普惠金融，協助弱勢脫貧」主張。（圖／郭倍宏競選辦公室提供）
▲為解決高雄市財務脆弱的家庭特別高的問題，高雄市第六選區立委候選人郭倍宏博士今(30)日提出「推動普惠金融，協助弱勢脫貧」主張。（圖／郭倍宏競選辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為解決高雄市財務脆弱的家庭特別高的問題，高雄市第六選區立委候選人郭倍宏博士今(30)日提出「推動普惠金融，協助弱勢脫貧」主張，希望藉由金管會與衛福部及教育部的跨部會合作，將正確的理財觀念與知識，依不同年齡層藉由上過課、培過訓的社工與公民老師輔導或灌輸給有需要的案例與學生。

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有鑑於高雄市老齡中低收戶數特別多，光是補助中低收即佔了法定社福預算極高的比例，年度總補助金額約22.5億元，是台北市的3倍。在顯示出高雄市財務脆弱的家庭特別高，且根據金融研訓院的調查，財務脆弱族群共同痛點一是收入面來源不足。

其次是，支出面沒有應急金外，也不了解如何控制開支，以致入不敷出。痛點三是很多人所得低下卻買了不適當的保險，導致負擔過重，盲目跟風投資及債務龐大無法理債等，都是主要原因。

值得注意的是，20到29歲世代是金融風險抵抗力退步的族群，近四成年輕人「接近金融文盲」程度，「沒儲蓄也想投資」是最大困境。

郭倍宏競選團隊發言人林于凱表示，這幾年服務高雄民眾的期間，有許多經濟弱勢求助，政府的社會扶助，無法供應所需，即便政府長期補助，都無法協助其改善財務狀況，而觀察主要原因是：不見得是賺不到錢，而是留不住錢。因此，金管會先前提出的「普惠金融」概念，應該要被正視，並且強化跨部門合作，而不是僅有少少的金融人力自己下鄉宣傳！

其次是，藉由社工、公民老師的參與，衛福部、教育部與金管會、金融研訓院組成跨部門的「普惠金融脫貧小組」，藉由培訓社工及公民老師的理財、退休財務規劃概念，讓他們能夠第一線進到家戶、學校，針對財務脆弱家庭及年輕人，進行理財基本觀念的建立。

郭倍宏團隊也建議，要彌平貧富差距，政府不能僅是著眼於政策補助，而是要重視前端的財務金融教育，讓沒有管道接觸理財規劃的家庭，能夠透過跨部門協力，包含：增加偏鄉地區性金融服務、推廣微型保險、對於中小企業放貸的多元化審查條件、以及推廣理財及退休規劃概念，都是政府要建構安全公平社會，必須從根本著手的。

另外，為因應勞工團體這週六將舉辦「勞動權益大遊行」，高雄立委參選人郭倍宏也提包括上市櫃公司要設勞工董事席次，雇主提撥勞退提高至7%起跳，提供勞動健檢師諮詢服務、不當勞動行為裁決委員會設立南部中心、勞動部遷移高雄，和支持警消自組工會等５大訴求。

郭倍宏競選團隊指出，勞工朋友遇及不當勞動行為事件時，只要提出申訴，就必需舟車勞頓地跑到台北，有時一耗就是一天，導致許多勞工朋友只好「息事寧人」。 對此，中華電信台灣南區分公司企業工會理事長許福利也認同表示，行政院都設有北、中、南、東部的辦公室，為何「不當勞動行為裁決委員會」不能比照辦理？

林于凱也表示，他私下認識許多警消朋友，他們苦水一堆，卻敢怒不敢言，一旦出席這種座談會，往往會成為職場上的「黑名單」，被不當調動的名單，更是職場惡夢的開始，他希望還給警消集會、結社、組工會的自由。

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