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Tiffany咖啡廳「聖誕節前」開幕！新光三越Blue Box Cafe喝下午茶

▲Tiffany & Co.蒂芙尼咖啡廳要開了！The Tiffany Blue Box Cafe Taipei進駐新光三越台北信義A9二樓，預計會在聖誕節前開幕。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）
▲Tiffany & Co.蒂芙尼咖啡廳要開了！The Tiffany Blue Box Cafe Taipei進駐新光三越台北信義A9二樓，預計會在聖誕節前開幕。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）

記者蕭涵云/台北報導

眾所期待的 Tiffany & Co. 蒂芙尼咖啡廳要開了！The Tiffany Blue Box Cafe Taipei即將於12月盛大登台，進駐新光三越台北信義A9二樓。據可靠消息來源，預計會在聖誕節前開幕，可以浪漫享受美美的蒂芙尼藍下午茶。

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傳聞已久的The Tiffany Blue Box Cafe Taipei總算有新消息！紐約最夢幻的蒂芙尼藍咖啡廳，繼日本東京、香港後，總算要來台灣了！地點就選在新光三越台北信義A9二樓。而且據可靠消息來源，The Tiffany Blue Box Cafe Taipei預計會在聖誕節前開幕，肯定將會為台灣帶來奢華時尚的美饌饗宴。

▲香港北京道一號的The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝自Tiffany & Co.官網）
▲香港北京道一號的The Tiffany Blue Box Cafe。（圖／翻攝自Tiffany & Co.官網）
延續 Tiffany & Co. 紐約第五大道總店環境空間，作為設計概念的「The Tiffany Blue Box Cafe」，除了有品牌標識性的 Tiffany Blue 蒂芙尼藍為主色調，咖啡廳內從沙發傢俱、到杯盤餐瓷等用品，都將以 Tiffany & Co. 生活設計物件為主。

▲浪漫的The Tiffany Blue Box Cafe Taipei即將開幕。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）
▲浪漫的The Tiffany Blue Box Cafe Taipei即將開幕。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）
像是香港店空間便綴以淺灰和純白大理石，並搭配經典珠寶大師的標誌性淡藍色彩Color Block餐具；餐點則供應早午餐、下午茶，台灣民眾將有幸好好體驗精品下午茶。

▲台灣Tiffany Blue Box Café就在新光三越，民眾可在聖誕節前開喝蒂芙尼藍下午茶。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）
▲台灣Tiffany Blue Box Cafe就在新光三越，民眾可在聖誕節前開喝蒂芙尼藍下午茶。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）
▲Tiffany咖啡廳內都將使用 Tiffany & Co.餐瓷。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）
▲Tiffany咖啡廳內都將使用 Tiffany & Co.餐瓷。（圖／翻攝自The Blue Box Cafe FB）

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