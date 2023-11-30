王定宇質疑吳欣盈有雙重國籍　柯文哲反問：有美國籍怎麼當立委？

不滿遭抹紅　侯友宜反問：民進黨要我去嘉義選也沒說我親中賣台

▲侯友宜今日反問民進黨，當初找他選嘉義時，怎沒說他親中賣台？（圖／資料照片）
▲侯友宜今日反問民進黨，當初找他選嘉義時，怎沒說他親中賣台？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（30）日接受國民黨不分區立委參選人謝龍介主持的網路節目「政治仙知道」專訪時，不滿遭到民進黨抹紅，他反批，過去民進黨要他到嘉義、台中參選，那時候也沒說他會親中賣台，而且民進黨總統參選人賴清德過去還曾經在立法院公開稱讚過他。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，自己一輩子為中華民國打拼，民進黨卻說他親中賣台，他主張開放陸生、陸客來台，並沒有要改變現行相關規定，陸生如果未來有機會留在台灣就業，一定也是優秀的人才可能留下來，而且有限制名額以及評量的標準，這是現行法令規定就有的。

侯友宜說，說實在的，台積電也是有優秀的大陸人，台灣要國際化，不是只有大陸生可以來，全世界都可來。

至於兩岸問題，侯友宜說，台灣必須先有實力，加強軍備與國防，但同時也要加其對話，民進黨執政7年多來兩岸都沒有對話，所謂維持的現狀就是戰機飛來、客機不來，只有危機、沒有商機，他當總統後，最重要的是兩岸交流，不但陸生要來，陸客也要來，兩岸應該增加60個航班點，台灣是民主自由的國家，大家不必怕。

對於謝龍介提及，賴清德宣稱自己當選，兩岸開戰的機率最低，侯友宜反問謝龍介，賴清德如果說廢除台獨黨綱，「你相信嗎？」

更多「2024大選」相關新聞。

批賴清德核電立場一轉再轉　侯友宜：要放棄非核家園請大聲說出來

柯文哲先自爆兩億掮客又說要翻頁　侯友宜冷回：自己說的自己解決

拋基本薪資33000做目標　侯友宜：以新三民主義力挺勞工

柯文哲稱「有人開價兩億美金當副手」　趙少康：藍連兩億台幣都沒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞