不滿遭抹紅 侯友宜反問：民進黨要我去嘉義選也沒說我親中賣台
國民黨總統參選人侯友宜今（30）日接受國民黨不分區立委參選人謝龍介主持的網路節目「政治仙知道」專訪時，不滿遭到民進黨抹紅，他反批，過去民進黨要他到嘉義、台中參選，那時候也沒說他會親中賣台，而且民進黨總統參選人賴清德過去還曾經在立法院公開稱讚過他。
記者余祥／台北報導
侯友宜表示，自己一輩子為中華民國打拼，民進黨卻說他親中賣台，他主張開放陸生、陸客來台，並沒有要改變現行相關規定，陸生如果未來有機會留在台灣就業，一定也是優秀的人才可能留下來，而且有限制名額以及評量的標準，這是現行法令規定就有的。
侯友宜說，說實在的，台積電也是有優秀的大陸人，台灣要國際化，不是只有大陸生可以來，全世界都可來。
至於兩岸問題，侯友宜說，台灣必須先有實力，加強軍備與國防，但同時也要加其對話，民進黨執政7年多來兩岸都沒有對話，所謂維持的現狀就是戰機飛來、客機不來，只有危機、沒有商機，他當總統後，最重要的是兩岸交流，不但陸生要來，陸客也要來，兩岸應該增加60個航班點，台灣是民主自由的國家，大家不必怕。
對於謝龍介提及，賴清德宣稱自己當選，兩岸開戰的機率最低，侯友宜反問謝龍介，賴清德如果說廢除台獨黨綱，「你相信嗎？」