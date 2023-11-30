「別把我送考紀會」！被政治耽誤的畫家畫趙少康作品曝光
2024總統大選國民黨與民眾黨協商「藍白合」，國民黨新北立委參選人葉元之率先將柯文哲畫上競選看板，不料藍白合破局，他又請來國寶級電影海報師傅手繪「臨危受命」的副總統參選人趙少康取代柯文哲，此舉也引發外界對於像不像趙少康的熱議。對此，熱愛繪畫的桃園市副市長28日在自己臉書貼出自己畫的趙少康畫像，親自證實「趙少康真的超難畫」，並戲謔表示，「拜託不要把我送考紀會」。
記者李春台／桃園報導
葉元之請來國寶級的電影海報看板彩繪師傅紀雲煙將趙少康補上競選看板，不料畫完之後，引發大家對於「像不像」趙少康的熱烈討論。趙少康本人看過之後也表示，「有點像是年輕時的白先勇」。
平時熱愛繪畫的桃園市副市長蘇俊賓，28日在自己的臉書上貼出一張自己所畫的趙少康，並表示這是一個致敬的時刻，他要跟葉元之、看板畫師以及他所崇拜的偶像趙少康致敬。
蘇俊賓表示，即使自己當天晚上九點多才到家，他還是忍不住提起筆表達他深深的尊敬。尤其是看板宣傳神人葉元之，為嚴肅的選舉帶來這麼歡樂的過程。對於畫趙少康，蘇俊賓也親自證實，「趙少康真的超難畫」，並表示「我盡力了」。他還戲謔地說，「本黨同志請見諒，也拜託不要把我送考紀會⋯」。