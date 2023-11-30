肯尼NOW星球／想贏國王肯尼哥吐這5字！這隊洋將是否該去拜拜了？
《肯尼NOW星球》在上週(11/23)開箱了PLG富邦勇士、新北國王和高雄17直播鋼鐵人的新洋將，本週肯尼哥再繼續分析領航猿、攻城獅和夢想家三隊的外籍球員們，第三週例行賽已經結束，各隊都有累積戰績，而到底新洋將們的加入對球隊是加分？還是幫倒忙呢？快來看肯尼哥怎麼說！
影音節目部/綜合報導
領航猿開季後雖然都輸給國王隊，但肯尼哥卻說輸球「不丟臉」，因為各隊想要打贏國王，真的“比登天還難”！而領航猿的新洋將密克斯(Kennedy Meeks)雖然熱身賽不被看好，但例行賽開打後的二場比賽，對球隊的幫助都有穩定的輸出；另一位新洋將塔克(Anthony Tucker)，回歸PLG後出場的第一場比賽，三分球投10中6，得分26分，但第二場只得5分，不禁讓肯尼哥驚呼「好的塔克老師帶你上天堂，不好的塔克老師陪你住套房」，也對領航猿洋將有如此大起伏性的表現，表示擔憂！
目前開賽戰績為0勝3敗的攻城獅，不僅在熱身賽就相繼出現傷兵，新洋將伊凡(Ivan Marinkovic)和艾夫伯(Michael Efevberha)近期在比賽中前者手掌骨折、後者腳踝脫臼，再加上歐獅傅(Daniel Ochefu)的離隊，因此肯尼哥結論，攻城獅要開始找新洋將是沒有辦法避免了，還懷疑是不是球季開始前沒有去拜拜呢！
另外，夢想家新加入的洋將貝札尼什維利(Giorgi Bezhanishvili)，肯尼哥認為他是夢想家很典型會找尋的洋將，不僅高身高、球技又全面性，但因為同隊回歸的「這」隊友太好用、又便宜，所以未來貝札尼什維利上場時間被壓縮的機會可能會大很多。
除了針對三隊新洋將的分析，還有更多精彩內容都在11/30晚上8點的《肯尼NOW星球》，大家記得來收看！