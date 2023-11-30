特企／電通集團落實承諾邁向淨零　領先業界取得國際碳盤查認證

電通的永續發展行動涵蓋社會影響力、永續行銷與永續商業解決方案(dentsu Good)等，其中在社會影響力上深耕三大主軸：環境永續、多元包容與數位共好。在環境永續主軸中，電通集團更是將減碳列為優先，以對應全球氣候變化日益嚴峻的挑戰。因此，除了電通全球率先通過SBTi (科學基礎減碳目標倡議組織)認證並加入RE100，台灣更是領先業界，自主啟動碳盤查並通過驗證、取得認證，實踐集團掌握真實數據，並運用科學方法達成減碳的承諾。
電通集團大北亞區暨台灣執行長唐心慧表示：「身為行銷傳播業界的領導品牌，永續發展早已貫穿電通全球的發展策略。而在台灣我們能成為客戶信任的商業夥伴並持續領先，有一個重要的原因是電通一定身體力行，讓我們真正了解市場與客戶正在面臨的挑戰與改變。所有的作為都是讓我們持續進化，從而提供符合客戶需求的整合性服務，包含行銷、數據商務、商業顧問、企業轉型以及企業永續等全方位解決方案，具體實踐集團B2B2S的企業理念，與客戶同行邁向永續。」
電通集團企業永續發展合夥人王馥蓓強調：「身為電通人一直引以為傲的一件事，我們不僅想得遠，也做得深。為了成為客戶的永續加速器，我們做得非常徹底，從設定願景、制定策略到落實行動，扎扎實實的將永續貫穿到公司的系統與文化。我們完成碳盤查只是第一步，透過電通台灣碳排放的體檢表，同步全面了解辦公室的耗能設備設定及操作。更重要的是，我們將從12月4日起展開為期21天的『電通關鍵任務』，期望以系列內部節能活動，養成同仁們『關電腦、關電燈、關冷氣』的節能好習慣，一起將節能減碳思維帶入到每一日的工作中。」
電通行銷傳播集團致力於業界永續經營及實踐企業社會責任的先行者，未來也將持續努力攜手行銷傳播業界與客戶共同邁向更美好的永續未來。
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