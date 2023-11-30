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紅火案纏訟17年！中信辜仲諒更三審仍判無罪　高院公布理由

▲中信慈善基金會董事長辜仲諒，紅火案更三審獲判無罪（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2023.03.14）
▲中信慈善基金會董事長辜仲諒，紅火案更三審獲判無罪（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝，2023.03.14）

記者潘千詩／台北報導

中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控財務長張明田、中信銀副總經理林祥曦因紅火案纏訟17年，最高法院撤銷更二審無罪判決後，經高院更三審審理後，合議庭認為，辜等3人並無為自己或紅火公司不法利益的意圖，或損害中信金、中信銀的意圖，也無法證明有洗錢、間接操作股價等犯行，今（30）日撤銷一審有罪判決，仍判辜仲諒3人無罪，檢方仍可上訴，且不受速審法限制。

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高院行政庭長王屏夏表示，更三審認為，中信銀行依照當時公平市價，將結構債出售紅火公司以後，紅火因為贖回結構債而發生的差額獲利，並沒有法律依據可以認為應該要歸屬於中信銀行或中信金控；且無論辜仲諒等人當時是否決定繼續持有結構債，或是立即贖回，或是出售給第三人，中信銀行都沒有辦法賺取到差額獲利，甚至可能蒙受更大損失。

▲高院行政庭長王屏夏公布更三審判處無罪的理由（圖／記者潘千詩翻攝）
▲高院行政庭長王屏夏公布更三審判處無罪的理由（圖／記者潘千詩翻攝）
更三審指出，辜仲諒、張明田、林祥曦無論是否有違背職務出售結構債，都沒有辦法認定會發生損害中信金控或中信銀行，也因此難以認定辜等人在主觀上具有背信的犯罪故意。

更三審認為，辜等3人被訴不合營業常規交易部分，依照中信銀行95年度Q1、Q2財報，針對出售結構債所認列的處分利益，確定為美金779萬8389元，中信銀仍獲有利益；依照當時中信銀必須出售或處分結構債，才能使中信金控符合併購兆豐金控申請案的適法性要求，在此條件下，很難認定此交易屬於非常規交易。


其餘指控，包括：辜仲諒被訴向金控子公司的交易對象收受不當利益、洗錢、內線交易、相對委託成交、間接操縱股價等，更三審認為，依照檢察官所提事證，均無法證明辜成立這些犯行，因此認為仍為無罪諭知。

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