台積電擴廠塞車問題　議員：拓寬福林路打通漢翔路

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林祈烽說，從2019年開始，就不斷提醒市長有關台積電在中科擴廠的計畫，不但不能影響民生用水和用電的問題，污染排放也要嚴格稽查，他支持中央出公文保證不缺水電，但中央保證後，台中市政府有沒有準備好了？未來的交通塞車和污染監控問題，都能做好嗎？
林祈烽表示，台積電到日本熊本設廠後，造成當地大塞車，現在中科二期擴廠，一樣也會有大塞車問題，他一直要求南北向的福林路要趕快拓寬，東西向的漢翔路要打通，現在都過了5年，福林路拓寬工程含徵收經費，從20多億暴增到3、40億元，台中市要做的工作應該趕快做。
市長盧秀燕表示，中科塞車問題最重要的一條道路是中科西南聯外道路現已完成，第二條是市政路打通，現在一期也在做了，明年二期也會開工；漢翔路打通從今年已編列預算，第一期編3億4745萬元，會先做第一階段的拓寬工作，公聽會也已召開2次，正在跟土地所有權人協議價購中，將比照市政路拓寬方式辦理，分段打通，至於福林路拓寬，也會繼續努力。
盧秀燕說，每一條道路拓寬都很重要，因為是中央核准台積電來中科擴廠，所以會繼續跟中央爭取開闢道路的預算，避免日後塞車，也請議員和立委多協助爭取；漢翔路打通需要72億元，如果中央要給她60億元，應該可在她任內完成打通工程。
盧秀燕公開承諾福林路拓寬和漢翔路打通都會在她任內進行，議員立刻拿出準備好的手板要盧秀燕簽名，保證任內能打通西屯區漢翔路和拓寬福林路。
盧秀燕看到保證手板，面色凝重不發一語，也不願在保證書上簽名。林祈烽說，盧市長是下屆國民黨提名總統候選人的熱門人選，不用怕中央不給台中市補助，如果民進黨繼續執政，也會給台中市補助，請市長簽名做出保證。