糾結年前還年後離職！網友憂屎缺大風吹　專家：大缺工下不見得

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該貼文引發熱議，許多網友紛紛表示，「建議再等一下，快到屎缺大風吹的時候了」、「公司有年終就等年後再走」、「看到有喜歡缺直接離職，年終是三X？」
也有人認為，年前缺人的才是超級屎缺，要離職還是等年後，「年前普遍大家忙，真的現在要上崗的屎中之屎機率特高，連年終都不等的」，「對，現在缺的都是屎，我才剛從一個幹了一年多的屎缺逃出」。
究竟要年前還年後離職？花梓馨建議考量這3點，首先要考量年終獎金多寡、評估自己是否在意這筆錢，公司給得多當然是「先拿到再閃人」，給得少何必忍耐、受鳥氣。
花梓馨說，再來要考量是否有找到工作了，並評估新工作的所得、福利，是否能平衡沒拿到年終的損失，在大缺工時代下，各企業都在搶人才，其實可以和新公司談，想領到年終再走，有些企業遇到不錯的人才、又急著用人，會願意補給這筆年終。
最後就是看自己的生涯規劃，他認為，如果不是非常討厭現職，一律建議領完年終再走，尤其是離職後想先休息一下，不急著找工作的人，有一筆錢傍身會比較安心。
至於年前、年後屎缺多，花梓馨指出，大缺工時代下，HR因應方式也跟著改變，這段期間釋出的已經不見得都會是屎缺，過往供需平衡的時代，有員工離職才會開始找人，因此離職潮可能會有屎缺問題，但現在大缺工環境，尤其高含金量的工作更難找人，許多企業HR會儲備人才、提早卡位。
花梓馨說，提早儲備人才主要有2種方式，公司錢比較多，就先聘人養才，像現在全世界都在缺演算法工程師，即使公司目前人力充足，未免之後陷入零和遊戲，找不到人或要花更高成本找人，不如先聘進來訓練、適應工作、公司文化等，等到將來有一日需要用人時，就有即戰力；另一種是先記錄人才資料，以免日後關閉履歷，找不到人，等到公司有預算、正式徵才時，至少有聯絡方式，可以馬上詢問是否要跳槽。