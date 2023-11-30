特企／寒冬襲來！餐飲業績冰封　嘆最大難題：瓦斯等太久

瓦斯隨叫隨到？真相可能與你想的不同
據記者訪問後發現，不少民眾商家對叫瓦斯多會擔心遲送問題，且因為難以預估瓦斯剩餘量，叫瓦斯往往也以用完才叫作為主要時機，因此常面臨營業到一半斷火等窘境。少子化導致瓦斯行業人力短缺，瓦斯隨叫隨到早已成為難以執行的目標，因此自取或預約配送不僅可避免瓦斯用完的狀況，也可省下不少等待的時間成本。
只能打電話嗎？新對策解決電話叫瓦斯痛點
一通電話叫瓦斯雖然聽起來簡單，但遇到瓦斯行公休、旺季或無人接聽等狀況，反而無法預期何時可以用瓦斯，且也無法解決燃眉之急。現就有瓦斯業者開發「瓦斯通商用APP」，可透過APP清楚了解瓦斯用量、價格等，且可儲存剩餘瓦斯以便於提早預約瓦斯，瓦斯配送與預計到達時間亦可透過APP一目了然，再也不必在家空等瓦斯。
商業免等配送模式 真正實現免等不斷火
因應瓦斯行業人力短缺與旺季瓦斯配送需求，瓦斯通APP策略長-王奕尊表示，商業免等配送模式主要分成「店家營業中」與「店家非營業中」兩種，可依照店家營業需求選擇，「店家營業中」物流士將到店親自更換、檢查管線；「店家非營業中」提供兩種方法，第一種可將店家鑰匙放入鑰匙盒，供物流士進入店內，並於指定位置更換瓦斯，第二種則由店家將舊桶放店外，再由物流士提供新桶替換。這樣的做法可以讓店家避開叫瓦斯尖峰時段，免於苦苦等待瓦斯配送，最重要的是，瓦斯餘量剩下1/4即可提前APP預約叫瓦斯，物流士到現場會秤重，將原桶內剩餘瓦斯儲存於APP帳號中，之後累積滿一桶可兌換不浪費，也就不用擔心斷火問題發生。
瓦斯桶暫放門口安全嗎？破除錯誤迷思
記者訪問多位商家後了解，雖然免等配送模式相當便利，但部份商家對瓦斯桶放店門口仍存有安全疑慮。對此瓦斯通APP策略長-王奕尊解釋，瓦斯桶放在門口導致危險其實是錯誤迷思，暫放門口其實就跟叫餐點外送暫放門外是相同的狀況，在安全上不會有疑慮且合乎規範；另外若瓦斯桶不幸被偷竊，店家只要持報案三聯單並連繫瓦斯通官方客服，就會免費賠償一桶瓦斯。
面對即將到來的瓦斯配送旺季，瓦斯通APP首創商業免等配送模式，結合科技化APP，破除大眾對叫瓦斯送瓦斯的刻板印象，不僅改善台灣瓦斯行業，也不必再擔心瓦斯用盡影響生意。
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