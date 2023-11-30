用路人要小心 高雄市區今２起交通意外事故２人送醫不治
高雄市今(30)日上午接連發生2起死禍，其中燕巢區安北路今天清晨5點多1輛砂石車駕駛疑因違規跨越雙黃線左轉，導致小貨車閃避不及發生追撞，小貨車駕駛送醫傷重不治，同車女友受傷送醫。另一起死車禍是在高雄市三民區１輛預拌混凝土車因右轉時未注意同向騎著電動輔助自行車的老翁，導致老翁遭撞倒後被大車輾過，當場失去生命跡象送醫急救後仍不幸往生。
記者郭凱杰／高雄報導
岡山警分局燕巢分駐所初步調查，車禍發生在清晨5點49分，當時蕭男（58歲）將砂石車駛出車場門口，準備前往田寮區載送貨物，疑違規跨越雙黃線左轉，當時1輛小貨車行經閃避不及發生碰撞，整輛車支離破碎，車頭嚴重扭曲變形。
小貨車駕駛林男（43歲）送醫搶救，仍因傷勢嚴重宣告不治，女友頭部及多處受創並無大礙，現場處理員警發現，警方表示，砂石車駕駛蕭男無酒駕情形，林男須抽血檢驗以釐清是否違規駕駛，初判肇因為蕭男違規跨越雙黃線，導致未注意車前狀況的林男發生追撞，相關肇責尚待警方釐清。
另一起死亡車禍則發生今天上午11點多在高雄市三民區遼寧三街與美都路口，蔡男（61歲）開著預拌混凝土車行經美都路右轉時，未注意同向騎著電動輔助自行車的陳姓老翁（85歲），導致老翁遭撞倒後被大車輾過，當場腦出血失去生命跡象，被送醫急救後仍不幸往生。
經了解，蔡男駕駛預拌混凝土車沿美都路往北方向行駛，至遼寧三街欲右轉時，陳男騎著4輪的電動輔助自行車在外側同向行駛，在路口卻遭預拌混凝土車碰撞，陳男遭車輛右前輪輾過，導到腦部出血，當場失去生命象，緊急送高醫急救後仍不治身亡。
警方指出，蔡男經酒測，酒測值為0，無酒駕情事。肇事原因初步分析疑為蔡男駕駛預拌混凝土車右轉彎，未依規定先駛入外側車道而肇事，詳細肇事原因及責任仍待後續交通大隊進一步分析鑑定。