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台南圖書館公告「勿用排泄物塗鴉」！萬人嚇壞　館長認：真人真事

▲有民眾前往台南市圖書館，沒想到看到好幾片大型公告豎立，仔細一看內容超驚嚇，甚至出現「排泄物藝術家」。（圖／取自《路上觀察學院》）
▲有民眾前往台南市圖書館，沒想到看到好幾片大型公告豎立，仔細一看內容超驚嚇，甚至出現「排泄物藝術家」。（圖／取自《路上觀察學院》）

記者潘毅／綜合報導

靜謐的圖書館，竟然也會上演奇葩事件！近期有民眾前往台南市圖書館，沒想到看到好幾片大型公告豎立，仔細一看內容超奇葩，甚至還提醒民眾「勿用排泄物塗鴉」，讓上萬名網友直呼傻眼。而圖書館方也認證：「公告上都是真人真事」。

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▲台南市圖書館過去曾出現過「排泄物藝術家」。（圖／取自《路上觀察學院》）
▲台南市圖書館過去曾出現過「排泄物藝術家」。（圖／取自《路上觀察學院》）
一位民眾在臉書社團《路上觀察學院》上發出一系列圖片，只見圖書館內設置了4個大幅公告，分別寫上「謝絕排泄物藝術家」、「請勿高難度偷吃」、「婉拒過度使用者」、「不受理各類喜帖或戰帖」

▲曾有民眾將家裡所有電器都搬到圖書館充電。（圖／取自《路上觀察學院》）
▲曾有民眾將家裡所有電器都搬到圖書館充電。（圖／取自《路上觀察學院》）
仔細一看內容，更會發現一個比一個還要浮誇，除了阿桑向館員推銷自己兒子之外，還有民眾帶著家中所有電器到館內充電，甚至有人帶著電鍋蒸便當、偷吃肉粽吐在馬桶內，最浮誇的就是「在圖書館內陳列自己的排泄物，甚至還在廁所內進行排泄物塗鴉」。

▲圖書館內偷吃東西已經很誇張了，卻還有超狂民眾帶著電鍋蒸便當。（圖／取自《路上觀察學院》）
▲圖書館內偷吃東西已經很誇張了，卻還有超狂民眾帶著電鍋蒸便當。（圖／取自《路上觀察學院》）
▲常見的婆媽推銷兒子，也讓館員十分困擾。（圖／取自《路上觀察學院》）
▲常見的婆媽推銷兒子，也讓館員十分困擾。（圖／取自《路上觀察學院》）
這幾張離譜的公告內容，也讓原PO止不住好奇心，決定詢問館員，沒想到卻得到「都是真人真事」的答案，貼文引發破萬名網友熱議，不少網友感嘆：「每一個離譜的規定，背後都有它的原因」。

▲台南市立圖書館館長楊馥菱表示：「公告上畫出的事件，都是真實發生過的事」。（圖／取自南市圖臉書）
▲台南市立圖書館館長楊馥菱表示：「公告上畫出的事件，都是真實發生過的事」。（圖／取自南市圖臉書）
事實上這系列的逗趣公告，是2023年台南市立圖書館迎接104歲生日時，所推出的特展系列，館方特別邀請知名插畫家Cherng合作，以招牌自創角色馬來貘作為插圖公告主角。台南市立圖書館館長楊馥菱先前受訪也認證：「公告上畫出的事件，都是圖書館內曾經真實發生過的光怪陸離事件，館員的辛酸血淚史都在上面」。


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