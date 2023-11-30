12月1日是世界愛滋日嘉義縣府呼籲民眾重視安全性行為

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疾管署統計，全國愛滋感染者累計44,123例，嘉義縣531例，其中以15-34歲居多，且超過8成以上感染原因為不安全性行為，衛生局特別提醒性行為時應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，保護心愛的人讓愛升溫加倍安心。
為及早發現感染，嘉義縣全縣佈建30處多元篩檢服務點，包含衛生局所、藥局、諸羅部屋及醫院，民眾除到院所由醫療人員採檢外，也可使用自動服務機購買試劑，還可透過網路訂購超商取貨自行檢驗，12月1日至12月31日是「愛滋篩檢月」，到點篩檢即送精緻好禮，送完為止。
陳紫君指出，嘉義縣在愛滋防治的投入相當多，翁縣長也很重視衛教宣導，世界衛生組織提出「95-95-95策略」，盼達到95%感染者藉篩檢知道病況、95%知道病況者能按時服用藥物，以及95%的服藥者病毒量被抑制、測不到，台灣去年防治成效已達90-95-95，而嘉義縣全都優於平均，防治有成。
衛生局長趙紋華說，減低感染風險的首要是安全性行為，正確全程使用保險套，並定期篩檢愛滋病毒，若持續有感染風險行為，建議每3至6個月篩檢1次，響應愛有一「套」，有愛就「篩」。
翁章梁強調，愛滋病潛伏期、空窗期長，定期篩檢很重要，縣內提供30處檢驗據點，希望大家共同加入防範行列，克制共用針頭或危險性行為等高風險行為，若感染了只要積極治療、服藥，當檢測不到病毒時，也可維持正常生活。
衛生局提醒預防傳染4要點：1.拒絕性誘惑、2.忠實單一性伴侶、3.正確全程使用保險套、4.定期檢驗及預防性投藥，嘉義縣持續推動防治宣導，邁向世衛組織2030年「零感染、零歧視、零死亡」目標，相關資訊已公布衛生局網站。