三軍聯合作戰「聯勇操演」陸戰隊兩棲突擊車「紅色沙灘」首登陸
三軍聯合作戰「聯勇操演」今（30）日進入第3天，陸軍八軍團機步333旅聯兵1營完成「聯勇112-8號操演」。國防部中將常次楊基榮、八軍團中將指揮官呂坤修全程視導。在空軍及陸航兵力支援下，地面部隊順利完成攻擊實彈測考，展現國軍卓越實戰能力。
記者莊全成／綜合報導
操演於恆春三軍聯訓基地展開，分別在仁壽、保力山教練場實施。擔任主攻部隊的機步333旅，首先由砲兵部隊進行「檢驗射擊」，CM-11戰車對敵目標區實施火力射擊。隨後，IDF戰機衝場發射熱焰彈及陸航AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機發射海神火箭像敵壓制，協助地面部隊發起火力攻擊。
同時，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車首度在高雄西子灣海灘登陸，克服風浪挑戰，成功完成兩棲突擊實兵驗證。國軍全力針對「紅色沙灘」進行兩棲登陸測考，此次在西子灣的成功登陸不僅展現技術優勢，也為未來防務策略提供寶貴參考。
第一輛上岸的是AAV-7兩棲突擊車排雷型，就是要在上岸後打出排雷索為後方的登陸車清除地雷障礙，隨後的兩輛車都在風浪上限順利登陸，可以顯見這款AAV-7兩棲突擊車優異性能，而高雄西子灣由於是觀光海水浴場，過去從未做過類似的演練，這次可以見到戰車登陸上岸可說是十分罕見。