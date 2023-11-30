AI進步勢頭飛快！黃仁勳：人工智慧「5年內」就能和人類匹敵
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於29日參加《紐約時報》舉辦的「交易錄峰會（DealBook Summit）」，在會場大談個人對半導體產業以及人工智慧（AI）發展的觀察，黃仁勳認為在未來5年內，AI的表現就能夠與人類競爭得旗鼓相當（fairly competitive）。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，黃仁勳在峰會上表示，AI正在迅速追趕並超越人類，如果將通用人工智慧（AGI）定義為「一款可進行大量智能測試的電腦，其測試結果足以和一般人匹敵」，那麼黃仁勳預期在未來5年內就能看到這樣的通用人工智慧問世。對於發展通用人工智慧的最後一哩路，黃仁勳認為關鍵在提升AI多步驟推理（multistep reasoning）的能力，這是目前所有企業和研究員的首要任務，且正在快速取得進展。
黃仁勳預測，AI領域的競爭將導致現成的人工智慧工具的出現，不同行業的公司將根據自己的需求進行調整，應用層面從晶片設計和軟體開發，藥物發現和放射學等等，都有機會發生突破。
黃仁勳也談到了OpenAI近期人事上的混亂，執行長阿特曼（Sam Altman）被解職後又成功復職，黃仁勳說希望事態能夠平息下來，「希望他們安頓下來，這是一支非常偉大的團隊」，而OpenAI的風波也讓黃仁勳感慨公司治理的重要性。
而被問到美國需要多長時間，才能不再依賴亞洲的半導體供應鏈時，黃仁勳認為至少還要十年。黃仁勳強調，「我們是一家為商業而生的公司，因此我們盡力與所有人開展業務。另一方面，我們的國家安全很重要，我們的國家競爭力也很重要」。因此輝達替中國提供晶片，但最關鍵的技術及其領先優勢不會交給中國。
談到自己的員工管理哲學，黃仁勳說自己有50位直接下屬，這些員工會直接向黃仁勳報告工作進度，「直接報告越多，公司的層級就越少，使公司能夠保持資訊流暢」。