遭藍白聯手控棄女　蔡耀頡出示對話：對方要570萬換我議員位子

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蔡耀頡說，自己和前女友交往生女，雙方因相處習慣及觀念不合分手，也針對小孩撫養事宜多次溝通，但邱小姐態度反覆，要求他必須扶養小孩，卻不能有扶養權，生父欄也不能有名字，令他無法接受，因此於今年7月主動申請親子關係鑑定，並提出監護權確認的民事訴訟。
蔡耀頡說，女方不斷威脅，包括奪命連環叩、到他服務處說要砸東西、傳訊息恐嚇、甚至提出要「以570萬換取議員位子」。他已對女方提告恐嚇取財、跟騷法、加重誹謗等刑事訴訟。
蔡耀頡說，有關棄養的傳言並非事實，這段期間保持沉默是為保護孩子權益、尊重司法處理程序。不料卻遭他黨立委候選人政治操作，甚至在地方群組散播不實言論攻擊何欣純、江肇國兩位立委候選人。針對有心人士散布不實言論，將提出法律訴訟。
蔡耀頡說，小孩權益才是第一要務，他希望保護小孩，會積極面對問題、讓事件盡快和平落幕。他批評有意操作此事件的人，也許可以獲得一時曝光流量，但對孩子的傷害卻是永遠的。
台中立委候選人羅廷瑋、林家興及蔡壁如則聯合回應，強調受理陳情、聲援受害女性及維護孩子權益是民代天職，更是基本人性，此事並非針對任何個人，也與選舉無關，很遺憾是在選舉時期為這事發聲，被對方反操作、反抹黑。他們呼籲民進黨主席賴清德應出面回應，究竟民進黨對於婦幼的價值是什麼？難道真的是始亂終棄？
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