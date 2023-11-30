日本歌手milet訪台10次「最愛大怒神」 拋偶包尖叫：搭了好幾次
日本歌手milet主唱《鬼滅之刃 刀匠村篇》、《葬送的芙莉蓮》主題曲走紅，今（30）日在新北舉行個人演唱會第2場，milet私底下訪台10次，非常喜歡刺激的遊樂設施，尤其對台灣的知名自由落體讚不絕口，「搭到尖叫完全不是問題，我搭了好幾次。」
記者羅凌筠／新北報導
milet私房旅遊地點包括台南、高雄，她透露：「其實日本滿多人知道台北以外的美食、名勝，我也有朋友在台灣出生，他會帶我去故宮或其他美術館。」本來她對九份的印象是宮崎駿動畫片《神隱少女》，殊不知街道的味道比想像中來得重。
milet習慣錄製環境音創作，她對台灣綠化街道很喜歡，非常想錄下路上的鳥鳴聲，她也分享入睡前會伴白噪音助眠，喜歡下雨聲、燒柴聲，「我前陣子去洞裡錄水滴聲，其實聽起來像食物的油炸聲，聽了肚子會餓，不適合睡前聽。」
milet幫動漫作品寫歌格局比較宏偉，私人創作則是走陰鬱風，演唱會剛好呈現天國與地獄的反差感，這次她為了台灣粉絲翻唱周杰倫的《菊花台》，平常也會關注獨立音樂，對海豚刑警、Limi非常喜歡，「他們的旋律pop、悅耳，用的chord也很新鮮。」
在台灣演出，milet說：「沒想到現場這麼high，很想讓日本粉絲看看台灣粉絲的熱情，我特地戴上隱形眼鏡，就算看不到台灣粉絲的表情，但是大家很努力把心情喊出來，我都有收到。」
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