「最美星二代」安吉許願要信義區房！花2萬買聖誕禮送富二代男友
資深藝人陽帆愛女安吉，是「最美星二代」之一，她近來擔任百貨公司聖誕音樂大使，於今（30）日出席活動，談到收過最浪漫的聖誕禮物，她表示是現男友送的一條要價近3萬的精品品牌項鍊，而她則是曾經花2萬多買給男友一台投影機，還分了12期付款，爸爸陽帆還不知情。
記者吳雨婕／台北報導
安吉為百貨公司特別打造聖誕歌曲〈Can we Kiss〉，歌曲發想來自在槲寄生樹下接吻，就能跟戀人在一起一輩子的傳說，被問到是否有與男友做過，她笑回只有在小賈斯汀的MV裡見到過，安吉還提到，喜歡與朋友在聖誕節玩交換禮物，男友曾經買了一條近3萬的精品品牌項鍊送給她當聖誕禮物，自己則是曾買了一台要價2萬多的投影機送給男友，還分12期付款。
安吉談到今年有沒有許願想要獲得什麼禮物，她開玩笑許願：「我要一套房子，在信義區。」接著才正經的表示，希望朋友可以送她用得到的東西，像是洗頭髮的髮品，或是錄音工作室。安吉也分享，預計今年聖誕節會舉辦Party，「我的房間改造完了，客廳是我喜歡的樣子，我打算佈置的很有聖誕節氛圍。」
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