路跑／高雄馬拉松賽圓滿落幕　日本千葉縣館山市長也來港都完賽

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不過森正一也表示，本次參與高雄馬拉松印象最深的則是在賽道上的補給及台灣特有類公益醫護跑者機制的醫護鐵人組織，補給站出現高雄在地夜市的小吃令人驚喜外，醫護鐵人團隊派員全程陪伴館山市政府團隊完成了馬拉松，對於台灣有這樣統一為各賽事提供公益醫療服務的團隊，相較於日本則是各賽事各別招募醫護跑者志工，醫護鐵人的標準化、系統化及標準會的社會企業值得日方參考．
醫護鐵人創辦人陳彥良指出，醫護鐵人在今年五月代表金門體育會與高雄市政府運動發展局前往日本館山市交流時，順利完成金門史上第一個海外交流備忘錄簽訂外，也順利為高雄市與館山市做了良好的鋪陳，直間接促使雙方在十月時完成賽事交流備忘錄的簽署。
館山市政府團隊表示，能夠親身參與並完成高雄馬拉松賽事是一項極大的榮幸，並且在異鄉遇到來自扎幌市的代表團隊以及日本冬季奧運滑雪金牌得主兼日本最高札幌國際滑雪場館主阿部雅司一同參賽，這樣的相遇更增添了溫馨和親切感。他們期待未來能夠有更多機會與高雄市民進行交流。
阿部雅司開心地表示這是他第二次完成高雄馬拉松，對於賽道上美麗的風景跟高雄夜市裡道地美食進駐補給站令人印象深刻，雖然天氣炎熱跟札幌市目前已經開始下雪的情況差很多，但是本次仍能3小時27分02秒完賽。