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林襄認了全臉花近百萬！拉記者手摸32E美胸開放驗貨「系金ㄟ」

▲林襄（右起）、李芷霖（中）、張雅涵（左）出席「空中義賣會」守護弱勢家庭兒童記者會。林襄大方認了全臉花近百萬做微整，更開放媒體驗貨她32E美胸是真的。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）
▲林襄（右起）、李芷霖（中）、張雅涵（左）出席「空中義賣會」守護弱勢家庭兒童記者會。林襄大方認了全臉花近百萬做微整，更開放媒體驗貨她32E美胸是真的。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）

記者黃盈容／台北報導

樂天啦啦隊女神林襄和雅涵、芷霖今（30）日化身紅心字會愛心大使，出席中廣「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動。日前林襄10年前青澀照曝光，她大方分享變美撇步，今更認了有做微整「全臉加起來將近7位數」，其中光牙齒美白貼片就花70萬，她燦笑說「我的笑容非常貴！」至於胸部是否有動？林襄為了證明貨真價實，當場開放女記者驗貨，拉著記者手摸她32E美胸強調「天生的！原廠！」

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▲林襄開放女記者驗胸，觸感Ｑ彈，香香的。（圖／讀者提供）
▲林襄開放女記者驗胸，觸感Ｑ彈，香香的。（圖／讀者提供）
林襄人紅是非多，不論變美、變造型都被網友酸，今分享一頭橘紅色波浪假髮，也被嫌，林襄豁達表示「其實我蠻不在乎被酸，自己蠻喜歡那個造型。」10年前清純照曝光，則被酸差異大，她直言「我沒有很在意，我還回應他們」。

▲林襄（右）為了變美下相當多苦功與金錢。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）
▲林襄（右）為了變美下相當多苦功與金錢。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.30）
她也坦言有微整，「一定是有啊！旁邊都是漂亮女生」。林襄也大方認了，20歲開始做微整，花多錢的是她的牙齒，1顆美白貼片就要2萬5到3萬，「光上排牙齒就50萬，下排20萬」，現在下排牙齒尚未完工。林襄直說自己在變美花錢不手軟，但吃飯就會很省，「我對現在很滿意」。

林襄擁有人人稱羨的32E、23、33暴力三圍，但胸部卻一再被懷疑有動刀，今林襄不忍了，直呼「我很想再次澄清！」她認為每次解釋都沒用，乾脆開放現場女記者驗貨。而記者實際摸林襄胸部，觸感Q彈，應沒在說謊「系金ㄟ」，她高呼「天生的！原廠！不用特別澄清。」

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