投資人看過來！「國民ETF」00878換股　新增聯電、世界先進、統一

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整體來說，本次調整仍維持00878標的指數向來較穩健與低周轉率的特性，換股檔數並不多。00878之標的指數，是以挑選過去三年配息穩定、近12個月配息殖利率也不錯的企業為主，著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股等高周轉方式提高名目殖利率為訴求，降低投入景氣循環股或因一次性收益而提高配息的企業之機率。
法人指出，回顧00878繼今年4月份成為台灣市場中唯一一檔百萬人氣ETF後，受益人數持續創新高，截至11月24日已高達1,182,300人。00878於11月16日除息，僅用時4個交易日即完成填息，表示百萬以上參與除息的投資人，實際股利已穩穩入袋。而對於大眾關切金融業獲利大有改善，明年配息相當可期待，00878追蹤指數的成分股配置中，約有兩成左右的金融股，也是受惠的ETF之一。
此外，與00878同為姊妹檔的「國泰台灣領袖50（00922）」，最新成分股調整也於11月30日收盤後生效，本次3進3出，增加仁寶（2324）、微星（2377）、創意（3443）；刪除中鋼（2002）、陽明（2609）、台灣高鐵（2633）。
00922追蹤的「MSCI台灣領袖50精選指數」經市值、年度盈餘、MSCI低碳轉型分數的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業，適合投資人作為長期投資標的。根據近10年來(2013年11月26日至2023年11月24日)資料，00922標的指數累積含息報酬達233%，優於台灣加權指數的205%，在長期表現上的確展現優勢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。