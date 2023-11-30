聖誕2023／米其林名廚餐廳推大餐 「看得到101」跨年派對早鳥9折
WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳將於12月23日至25日推出《節慶限定 – 歡頌耶誕盛宴》！由米其林星級名廚林明健Kin與駐店主廚吳思緯攜手嚴選頂級食材，加上原木燒烤技法，打造包括美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排、澳洲玫瑰龍蝦、伊比利豬上蓋等。而戶外跨年派對也將開賣，站票每人2000元。另外。普諾麵包坊．忠孝店將推出超過10款聖誕限定烘焙商品，還有和手掌一樣大的巨型棒棒糖，最是吸睛。
記者葉盛耀/綜合報導
WILDWOOD今年分別於12月23日至25日，以及12月31日晚餐時段推出《節慶限定– 歡頌耶誕盛宴》及《豪華跨年饗宴》，主廚運用最直球對決的原木燒烤料理技法，將各式豐盛極鮮肉品、澎湃活海鮮等食材產生完美梅納反應，再搭配異國醬汁與前菜美饌，套餐每位3,880元+10%起；亦可加價1,280元+10%(每位)，享3杯美酒。必點主菜首選即是「雙人美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz」，主廚將熟成過的帶骨肋眼牛排以原木炙烤，一刀橫切，多汁柔嫩的剖面如紅寶石般的色澤誘人垂涎，骨邊肉更是將煙燻的焦香濃郁展現的淋漓盡致。
主菜選擇也有「澳洲玫瑰龍蝦」，龍蝦肉質鮮甜細緻，以龍眼木轉化的純炭火炙烤，賦予迷人煙燻氣息，搭配微辣微甜的韓式炭烤花椰菜及清爽酸香的醃漬櫻桃番茄，更顯鮮甜海味。另還有其他豐富的原木燒烤主菜可供選擇，包括「伊比利豬上蓋」、「爐烤黑松露海鱺魚」、「美國德州頂級肋眼10盎司」、「澳洲和牛菲力6盎司」等。
此外，每年一開賣即造成搶訂的WILDWOOD戶外跨年狂歡派對，今年將以《CHEERS! 2024香檳花園派對》為主題，戶外站票每位2,000元，含特調酒精飲品1杯、指定軟性飲料及鹹甜小點無限暢飲享食；亦有池畔圓桌及豪華包廂可供多人預訂，12月15日前訂位並全額付清還可享早鳥9折優惠。
《豪華跨年饗宴》12月31日跨年則分兩輪，第一輪晚間套餐供應時間為晚上5:30至8:30，每位3,880元＋10%起，含冷前菜、熱前菜或湯品、原木燒烤主餐及甜點等六道式盛宴。凡預訂第一輪用餐之賓客，還可享以1,500元之優惠價格購買戶外跨年派對之站票門票1張(原價2,000元)。第二輪晚間套餐為晚上9:30至凌晨1:30，每位6,680元＋10%起，含四道開胃小點與前菜、原木燒烤主菜和甜點等共七道式盛宴，亦可參與《香檳花園戶外跨年派對》。
另外，若是想品嚐聖誕甜點，東區傳奇麵包店「普諾麵包坊．忠孝店」於12月1日至12月25日推出超過10款聖誕限定烘焙商品，每日限量供應。像是每年挾高人氣的「聖誕熊甜筒」以超卡哇伊熊的造型，搭配濃郁的可可氣息，巧克力口味麵團揉入蔓越莓、葡萄乾增添味覺層次，十足討喜模樣。
浮誇系首選，則有「草莓聖誕棒棒糖」與「巧克力聖誕棒棒糖」，將常見的方形大理石麵包升級，鬆軟綿柔的大理石麵包體，揉製成圓形並沾附草莓或牛奶巧克力醬，最後灑上五彩巧克力脆球，和手掌一樣大的巨型棒棒糖，超視覺系享受。另還有質感餅乾「聖誕老人糖霜薑餅」、「雪人糖霜薑餅」、「聖誕薑餅人」系列等，以及口味鹹甜的「聖誕兔」、沾裹香甜巧克力醬的「聖誕熊」與「聖誕拐杖」等。