▲臺北醫院整合醫療及AI創新科技　打造智慧醫院

【健康醫療網／記者張慈恩報導】衛生福利部臺北醫院透過醫療資訊系統(HIS)全面更新，採用整合式跨平台拋轉中心匯集各系統間資料串接，加速推動智慧醫療發展，透過AR實景、AI智慧判讀、佈建全院室內定位系統、自動化識別、自動傳輸監控生理數據…等技術，發揮最大效能守護民眾健康，今(30)日再以智慧醫療為主軸，集合10家合作企業共同參與「2023台灣醫療科技展」，並以整合式智慧護理站、智慧病房、智慧藥局及行動整合APP…等主題，展現多項AI醫療與數位科技的運用；鄭舜平院長表示，臺北醫院持續積極導入智慧醫療及創新科技，以減輕第一線醫療人員負擔，並提升醫療照護效能與品質為目標邁進。
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此次展出臺北醫院以「民眾服務」、「智慧管理」、「臨床醫護」共三大不同使用者的需求角度，規劃與建置智慧創新服務共11項，包含：提供多項便民服務，將LINE官方帳號整合AI機器人，提供民眾「AI引導掛號」、「自動掛號看診通知」、「自動慢箋領藥通知」功能，貼心病人使用醫療服務；並可使用「臺北醫院行動服務APP」整合院內定位系統，結合AR實景技術，實現院內導航，引導民眾到診間及檢查室，醫院不再像迷宮；同時亦提供醫療儀器設備即時定位，便利醫護人員進行設備查找及交班作業；且為提高病人用藥安全，建置智慧藥局，整合自動包藥系統、智慧調劑台、藥庫管理、藥局電子即時白板系統。為提供民眾更好的醫療服務品質，臺北醫院打造智慧護理站及智慧病房，建置零接觸即時監測生理量測系統、室內智慧環境淨化系統、自動化識別醫療器材UDI系統、數位床頭卡與護理、加護病房、急診、開刀房、洗腎等多項即時戰情白板系統；並建置腦出血及肺結節AI影像判讀系統，輔助醫師快速且精準地進行影像判讀，把握黃金治療期。為減輕第一線護理人員負擔，建置護理人員臨床使用的「愛護行動整合APP」，可進行給藥、採檢、備血等核對作業，透過235g的行動裝置即可進行臨床作業，大幅減化護理人員作業流程，提升病人安全。
鄭舜平院長分享，現在所推展的每一個智慧醫療的創新項目，都是為了解決過去存在的問題、因應目前的醫療需求及為未來醫療發展做準備，這包含醫療層面的實務應用，也包含提高效能、輕減醫護負擔、創造友善的職場；舉例來說，早期的護理工作車放滿點滴袋與藥品、設備，最高可能重達60公斤，護理人員要一手拉著點滴架、一手推著工作車穿梭在護理站與各病房之間很不容易，因此臺北醫院在推動創新醫療的項目中，融入「愛護行動」的關鍵，要愛護我們珍貴的同仁，尤其是護理同仁，包含導入創新醫療、建置相關的系統與功能，都能提升效能、減輕同仁負擔，營造友善的護理職場環境。
以愛護行動整合APP、零接觸生理量測系統、數位床頭卡與電子白板即時戰情系統來說，都能夠讓護理人員遠端掌握病人動態、即時查看並提供醫療照護，例如在隔離病房，當長期監控生命徵象病人的生理數據出現異常時，系統透過毫米波雷達偵測到，會即時發出通知，醫療團隊能夠即時掌握病況變化，搶救生命。再以護理工作車為例，透過「建置愛護行動整合APP」，護理人員可以一台手機就能使用行動護理車的全部功能，包含查看病人最新動態、即時醫囑、使用藥物、用藥注意事項、檢驗報告…等，醫師與相關醫療人員也能夠存取、查找相關資料，可取代調閱查找紙本病歷、系統醫囑，減少奔波於護理站與病房的時間，醫護同仁也會有更多的時間能夠照護病人，提高醫療品質。未來臺北醫院將持續透過流程改善，結合資通訊科技，整合院內各項軟硬體設備，提供更高品質的醫療照護服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60092
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