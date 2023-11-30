▲測腦健康、護理也能ChatGPT　光田醫院展現智慧科技

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「腦部的全方位醫療」囊括中風取栓名醫嚴寶勝的治療經驗，更從腦部損傷開始，呼籲民眾重視腦傷帶來的問題；而針對腦傷的治療與復健上，也特別整合院內相關資源，如靜脈雷射、高壓氧治療、經顱磁刺激（rTMS）等工具的應用與統合，讓海線的腦傷民眾能就近治療，不再因疾病而勞累奔波。
近來醫界普遍面臨醫護人力不足的挑戰，因此如何提升護理工作效能，是各醫院重視的議題。根據統計，護理人員每日約有20%到35%的時間，處理各項護理文書，光田資訊部研發出「智能ChatGPT」系統，運用AI來輔助護理文書作業，讓護理人員有更多的時間用於照顧病患上，此項技術在這次醫療科技展也受到醫界關注。
現場更安排脊髓損傷名醫陳子勇院長、國內耳鳴專家賴仁淙部長等專家，於展覽現場共同推出18場講座。展位內也提供多項免費的健康檢測，有專為國人設計的「嗅覺檢測」以及「腦部迴路健康」檢測，讓民眾掌握健康狀況。
追求智慧醫療 實現全人照護光田綜合醫院總院長王乃弘認為，現代醫療在醫療科技的創新與進步上，成果斐然，在追求智慧醫療的同時，也需以病人為核心，優質的醫療服務，包含人的身心狀態的平衡、生活習慣建議、重視預防篩檢等；還有復健、心理、家庭等各個層面的照護，甚至是銜接社會的協助等等，每個層面都顧及，才能體現「全人照護」的價值，因此特別以「智慧醫療，全人健康」為主題，是光田永續發展的醫療核心價值。
光田執行長王詩婷也預告明年向上院區將開幕，並以「永續共好」的精神，打造綠色科技智慧醫院與幸福職場。希望未來光田能攜手產業界，提供民眾更優質的醫療服務與照護，並積極投入醫療研發，透過醫院與學術產業的聯手，一同守護著民眾的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60088
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