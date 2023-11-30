▲新生兒外接轉送e化、AI篩檢主動脈　國泰智慧醫療造福患者

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精準智慧醫療 7大展出主題1.全方位新生兒外接轉送e化服務
2.主動脈AI篩檢通報系統及肺結節AI偵測系統
3.適用構音障礙診斷與矯正之深度學習APP
4.放射檢查智能流程e路通
5.精準益生菌
6.智慧健康生態圈
7.引進胸部及理賠X光AI判讀技術之核保理賠智能工作台
新生兒外接轉送e化 提升時效台灣每10名新生兒就有1名是早產兒，其中部分需要緊急轉診至設備齊全與擁有急重症醫療專業的新生兒加護中心救治。為提升新生兒外接轉送安全，國泰綜合醫院自2017年推動「重症新生兒轉診服務」，榮獲國家醫療品質獎銀獎及台灣永續行動獎金獎肯定。
現進一步強導入「全方位新生兒外接轉送e化服務」，透過穿戴式設備及遠距照護會診平台，結合物聯網技術，包含在保溫箱內安裝視訊鏡頭隨時監測新生兒狀態，提供外接醫護人員運用視訊眼鏡、智慧型手機，以全程即時攝錄及回傳新生兒的生命徵象、呼吸及外觀等數據及影像至醫院兒科加護病房，讓院內兒科醫師得於遠端同步掌握新生兒狀況，在新生兒到院前爭取時間事先溝通，以加速新生兒到院後便可馬上進行救治，提升醫療處置時效。
語音篩檢評估APP 獲國家新創獎另據統計，台灣學齡前及學齡兒童約8－9%有構音障礙問題，即俗稱的「臭乳呆」，講話不清楚，這類孩童若未能於4歲階段發現障礙並介入治療，後續容易發生學習障礙。
為此，國泰綜合醫院與國立台灣科技大學產學合作，運用AI學習技術，開發「說話不卡卡－語音篩檢評估APP」，協助語言治療師快速篩檢孩童語音錯誤類型及障礙程度，配合後續治療計畫，提供家長線上語言治療衛教，有助優化語言治療、評估品質與效率。未來可望運用於偏鄉早期療育篩檢，幫助及早發掘學習困難的孩童，該項發明亦榮獲生策會國家新創獎肯定。
主動脈AI篩檢通報系統及肺結節AI偵測系統據國健署公布的最新統計，肺癌高居國人十大癌症死因及發生率首位，又心血管疾病亦長年高居國人十大死因第二名。國泰綜合醫院攜手雲象科技開發「主動脈AI篩檢通報系統及肺結節AI偵測系統」，對於在醫院接受低劑量電腦斷層（LDCT）的檢查個案，AI利用同一組影像針對其肺結節與主動脈進行偵測，自動產出主動脈徑寬是否異常、有無肺部結節等判讀結果，協助找出潛在病灶。其中「肺結節AI偵測系統」自2021年8月起啟用至今，針對6mm以上肺結節的敏感度已達96.4%，能有效輔助醫師即時辨識肺部微小結節病灶，強化檢查效益。
至於「主動脈AI篩檢通報系統」是國內率先開發自動化AI通報主動脈徑寬警示的系統，由AI自動量測主動脈徑寬，搭配紅綠燈警示，主動脈直徑大於5公分為主動脈瘤（顯示紅燈） 、大於4公分為異常個案（顯示黃燈），運算出結果後，系統會自動發送異常簡訊通報醫師，以期及早發現，降低主動脈剝離、主動脈瘤造成病人的生命危害。
放射線自動排程系統 獲SNQ國家品質標章隨著健檢觀念普及，國人對於X光、電腦斷層、磁振造影等檢查需求增加，為提升放射線檢查效率，國泰綜合醫院完成智能化「放射線自動排程報到分派簽收系統」，民眾可持健保卡或刷檢查單條碼自助預約X光、電腦斷層及磁振造影檢查日期，縮短排檢等候時間約15分鐘。
完成檢查後影像上傳PACS醫療影像儲傳系統，系統同步依照預設的放射線科醫師閱片分發順序進行簽收，縮短以往人工簽收需等待收集檢查單、手動簽收等時間，大幅縮短報告產出所需時間，約減少37小時，以提供醫病更優質、便捷的檢查流程與服務，榮獲生策會SNQ國家品質標章。
國泰健康管理配合政府「大健康產業發展藍圖」，引進AI大腸瘜肉偵測系統與基因檢測服務，透過科技健檢協助民眾更精準地掌握身體健康。今年並打造台南健康園區，以一站式的便捷空間規劃整合健檢、產後服務，建構更完整且具系統化的健康照護網。未來將以大健康產業契機，與國際合作，持續朝轉型健康數位邁進；國泰產後護理之家也以科技監控搭配智慧數位工具，提供新生兒家庭更安心、全面的照護。
國泰人壽為提升服務效益，打造核保理賠智能工作台，提升人員案件審理效率，亦引入FHIR國際標準格式資料交換機制，減少客戶資料調閱等待時間；更與國內外醫療科技廠商合作，引進胸部及骨折X光AI判讀技術，判讀潛在病灶與受傷部位，創新營運流程提升客戶體驗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60087
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