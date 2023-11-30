▲台灣義診團至菲律賓為顱顏缺陷患者診治　27歲男修復腭裂食物不再從鼻流出

我是廣告 請繼續往下閱讀
菲律賓女孩患先天唇裂 母親長途跋涉8小時求醫義診團包括整形外科羅綸洲醫師、盧亭辰醫師、麻醉科蔡永豐醫師、以及相關醫護及基金會團隊共計18名團員。今年首次與達沃聯合專科醫院合作，歷經10小時轉機終於抵達菲律賓達沃市，進行第13次菲律賓義診服務，為顱顏缺陷患者進行手術，讓孩子們重拾笑顏，展開不同的人生。
出生6個月的菲律賓女孩Mahra患有先天左側唇裂，Mahra媽媽生下孩子後才得知孩子臉部有缺陷，讓她相當不知所措，更經常自責是自己的問題，不僅如此，鄰居也時常因此冷眼看待她。
但Mahra媽媽從未放棄，主動聯繫羅慧夫顱顏基金會，並在協調員安慰下得知台灣「用愛彌補義診團」將前往菲律賓進行免費義診服務。因此才剛生產完6個月的Mahra媽媽決定獨自一人從菲律賓民答那峨島前往達沃聯合專科醫院，耗時8個多小時，只為修復女兒嘴唇上的裂縫。
6個月大的Mahra透過此次義診成功接受修復手術後，Mahra媽媽激動得喜極而泣表示，很驕傲可以給台灣的醫療團隊進行手術，謝謝醫師、羅慧夫顱顏基金會，讓女兒Mahra現在變得如此美麗。
27歲男家庭經濟貧困無法手術 影響說話遭受霸凌除了孩子以外，義診個案中也有成人患者，像Junaid雖然已經27歲，但至今仍未完成腭裂重建手術，過去Junaid母親獨自扶養8個子女，若要在當地醫院進行上顎修補手術需要自付5萬比索（PHP），在家庭經濟貧困的情況下，實在是無力讓Junaid接受腭裂重建手術。
由於上腭缺陷一直無法接受腭裂重建手術的關係，也導致Junaid說話咬字不清楚，求學時常遭受霸凌，甚至還有導師帶頭模仿他講話嘲笑他，這讓Junaid留下深深的陰影，而畢業後求職，更因說話含糊不清被雇主拒之門外，直到遇見現在的太太才使他走出陰影。
在得知台灣「用愛彌補義診團」將來到當地提供顱顏患者進行免費重建手術後，也讓Junaid再次燃起希望。羅慧夫顱顏基金會表示，事實上「成人腭裂手術」並非容易的整形外科手術，因此其他國家的義診團不會輕易進行。
不過，在長庚醫院顱顏中心整形外科羅綸洲醫師指導下，用愛彌補義診團為27歲的Junaid進行腭裂重建手術，並在手術後隔天順利出院回家休養。完成重建手術的Junaid，最大的願望就是等待傷口復原後申請海外工作，多賺點錢來回饋這27年來因工作不穩定而不時資援他的家人們。
羅慧夫顱顏基金會表示，在菲律賓1億1千萬人口中，每600人就有1位患有唇腭裂，每年約有4,400位唇腭裂新生兒出生，基金會於1999年由創辦人羅慧夫醫師首次踏上菲律賓義診，至今累計13次義診，已提供347位菲律賓顱顏患者進行免費重建手術。
不只在菲律賓，基金會也曾前往蒙古、緬甸、柬埔寨、菲律賓、中國、寮國、多明尼加、印尼、越南等9個國家進行義診，並培訓來自21個國家、183名的顱顏醫療種子人員，羅慧夫顱顏基金會表示，目前已有種子醫師在各國當地成立顱顏團隊或治療中心，希望能將團隊治療理念持續推廣至世界不同的角落。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60048
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw