降溫急凍15度！7-11滷味9大品項「任選15元」 寄杯咖啡買2送2
今（30）日東北季風增強，低溫跌到15度以下，7-11即起集結各式保暖商品推出限時優惠，包括「星級饗宴-滷味」9大指定品項任選，限時特價15元，還有大燒包、地瓜第二件7折優惠；行動隨時取則是在12月2日起，有氣泡美式買1送1可寄杯優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11即起至12月12日前，門市推出「星級饗宴-滷味」指定品項特價15元，任選黃金豆皮卷、滷味雞肉丸、滷味星星燒、滷味香蔥肉卷、滷味海鮮丸、博客辣味QQ腸、滷味甜玉米、滷味虱目魚丸、滷味杏鮑菇，通通特價15元／個。
同時，12月12日前還有大燒包、現蒸地瓜任選第二件7折；12月26日前冬季「熱罐」飲料，推出指定商品第2件8折優惠（價低者折），包括蠟筆小新焦糖風味牛乳 、午後紅茶等。
7-11行動隨時取12月2日起至7日，雞尾酒風味系列氣泡咖啡買2送2；指定CITY CAFE / CITY PRIMA 同品項2杯+指定明治巧克力2個優惠價。
全家則是即起至12月26日推出「全明星集章趣」活動，凡購買全家鮮食熱銷排行TOP50鮮食，上方貼有「全家全明星」標誌的商品任1款，即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金，滿4章兌換10元購物金、滿8章兌換25元購物金，限購買「全家全明星」鮮食品項折抵使用。