台越訂定互訪200萬人次目標 明年台越觀光會議在台中

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本次會議台越雙方再續合作協議，並由台灣觀光協會TVA葉菊蘭會長與越南旅遊協會VITA主席武世平共同簽署合作備忘錄，期許延續過去的成功經驗加上新的觀光合作計畫，達成雙邊送客兩百萬人次目標。台越雙方主席共同宣布，明年將在台中舉辦第十一屆台越觀光合作會議，持續秉持互惠互利之精神，開創台越觀光下一個璀璨十年。
台中市適逢議會總質詢期間，由觀旅局陳育正副局長代表出席，於本次會議引言介紹台中觀光資源，並播放盧秀燕市長致歡迎詞及城市行銷影片。會後陳副局長並代表致贈台中代表性漆器及糕餅予越南國家旅遊局阮重慶局長、何文超副局長，以及越南旅遊協會武世平會長，誠摯邀請越方帶團來台中旅遊，積極推展城市外交。
下屆主辦城市盧秀燕市長在歡迎影片中表示，台中地理位置適中、交通便捷、氣候宜人、山海屯都觀光資源多元豐富，還有多樣的璀璨夜景與夜市小吃可供體驗，今年更有64間餐廳入榜米其林指南，是台灣經典的美食、休閒、藝文之都，誠摯邀請參加明年在台中舉辦的台越觀光合作會議。
台中觀旅局指出，越南為東南亞旅客來台人次最多的客源國，也是台中復甦國際旅遊市場的重點之一，台中積極推動航線復航，台中國際機場每週除了有42班定期來回航班直飛越南胡志明、河內之外，日前更促成越竹航空疫後首架「台中－峴港」包機正式開航，恢復疫情前的水準指日可待。未來將加強與台灣新南向政策中各大關鍵市場在觀光活動、媒體踩線、產業人才培訓與觀光業者互訪等領域的交流與合作，全力吸引全球旅客來台中旅遊。