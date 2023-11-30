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驚！沖繩宮古島海底堆滿高爾夫球　專家：恐釋放毒素危害海洋生物

▲沖繩離島宮古島，近來被當地居民發現有大量的高爾夫球堆積在海底引發外界疑慮，擔心可能會釋放出有毒物質，造成海洋污染。（圖／翻攝自@a4444888的X）
▲沖繩離島宮古島，近來被當地居民發現有大量的高爾夫球堆積在海底引發外界疑慮，擔心可能會釋放出有毒物質，造成海洋污染。（圖／翻攝自@a4444888的X）

記者倪浩軒/綜合報導

日本沖繩縣以美麗的海景和豐富的自然生態著稱，每年都會吸引大批觀光客前往旅遊。不過，沖繩離島宮古島，近來卻被當地居民發現有大量的高爾夫球堆積在海底，估計高達5000多顆引發外界疑慮，擔心可能會釋放出有毒物質，造成海洋污染。

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綜合日本媒體報導，沖繩宮古島的海床上躺著許多看似小石頭的圓形物體，其實都是高爾夫球，推測是海岸旁有一座高爾夫球場，民眾打球時意外將小白球打入海中，日積月累下，累積了如此驚人的數量。

有宮古島當地民眾發起淨海活動，志願團隊日前只花了一個小時，就從海中撈出529顆球。淨海活動發起人若林泰介表示，推估還有超過5000顆高爾夫球留在海底。且這些高爾夫球都已經變色，顯然在海底已經躺了很長一段時間。

海洋生物專家宮內幸雄指出，高爾夫球在海底經過一段時間後，就會開始劣化、變質，同時會釋放出有毒物質，有可能對海洋生物造成危害。

對於被懷疑是造成大量高爾夫球堆積海底的禍首，當地高爾夫球場表示，每年都會義務進行1次清理作業，今後也會繼續。另外，過去也曾發生過有民眾故意將高爾夫球打入海中，最終被警方依違反廢棄物處理法，罰款30萬日圓。

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