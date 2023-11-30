《寧安如夢》張凌赫激吻白鹿26秒曝光 慢速播放「舌頭露餡了」
熱門陸劇《寧安如夢》由白鹿、張凌赫、王星越等主演，今（30）日收官，還將加碼更新番外篇及5支花絮。近期釋出的花絮曝光未在正片中播出的白鹿與張凌赫的26秒唯美吻戲，「危寧」CP熱吻上床畫面，慢速播放可看到舌頭若隱若現，網友都瘋了，直呼「別太會親」、「官方好大方懂大家想看什麼」。
記者羅凌筠／綜合報導
由於《寧安如夢》演員群私下感情相當好，在陸續曝光的花絮中可見，白鹿、張凌赫在拍攝視覺時，不忘叫在外面等候的王星越進來看兩個人相親相愛，甚至還在共同拍攝宣傳照時，在王星越背後偷偷比雙人愛心，讓王星越苦嘆：「我近視眼，看不見。」
白鹿常在《寧安如夢》拍攝片場以相機捕捉張凌赫的各種表情和造型，一開始還不太會使用相機的白鹿在請教工作人員時，張凌赫虧她「這攝影師連相機都不會用」，白鹿馬上報仇說張凌赫在相機中「好胖喔」，迎來張凌赫的死亡凝視。
白鹿而後都會拍攝許多張凌赫各種帥照跟怪照，讓張凌赫花錢把這些照片買斷，還笑說「精修照片200塊一張、原片100塊一張」，張凌赫還答應說：「可以，一天天的就坑我錢。」可愛的模樣逗得白鹿哈哈笑，兩人私下互動相當有趣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁