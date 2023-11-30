全聯60元便當「搶購秘訣」！300店再增10萬份 全台販售門市一覽
全聯60元幸福餐盒今（2023）年熱賣超過200萬個，銅板價格每日瘋搶，讓許多小資族無奈喊「超難搶」。對此，全聯回應網友敲碗，即起已在全台超過300家門市，每週增加總計10萬個幸福餐盒，降低消費者撲空機率，且官方也透露，60元餐盒每日早晚各一次的補貨時間，想省荷包別忘先筆記！
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯幸福餐盒銅板價格60元熱賣，最新口味「十三香雞胸」以國產雞胸肉用經典十三香香料醃漬入味，厚實多汁，每日限量份數超難搶，對此，全聯也在全台超過300家門市，每週增加總計10萬個幸福餐盒。
最重要的搶購秘訣就是，每天共有早晚兩次的補貨時段，官方向記者透露，分別為午餐上午10點、晚餐下午4點會陸續到店，只要抓準到貨時間就不怕撲空！且出門前別忘先使用官網門市查詢系統，可一鍵查詢鄰近門市是否有販售「熱便當」，還能查詢門市是否有販售甜點、壽司、無印良品等，只要鎖定門市、瞄準時間，60元幸福餐盒天天吃得到。
除了全聯門市買得到60元餐盒外，家樂福也有60元的「烤嫩雞胸肉」平價幸福餐盒，除了量販店每天早晚加起來共販售150份外，在中午與傍晚時段，也可以在家速配下單購買，免出門就能搶購平價餐盒。