傳長榮航空年終5個月起跳！工會酸：五星級變有省錢

傳長榮航空今年年終獎金可能5個月起跳、發5到6個月，遭工會酸完全是在敷衍、打發基層員工，從五星級航空變成「有省錢」航空，只會拼命從基層員工身上省錢。對此，長榮航空則說，年終獎金目前仍在討論階段。
記者許若茵／台北報導
傳長榮航空今年年終獎金可能5個月起跳、發5到6個月，長榮航空企業工會強調，如果長榮航空只發放這個數字，完全是在敷衍、打發基層員工。疫情過後，航班爆炸性復甦，長榮航空2023年前3季稅後淨利就已達164億，達歷史新高，再加上第四季表現，稅後淨利數字只會持續攀升，長榮航空2016年稅後淨利34億和2018年稅後淨利65億時都發4個月年終獎金，2023年的稅後淨利是疫情前的好幾倍，結果只多發一個月年終獎金，基層員工完全不能接受，因為這等於是告訴基層員工，五個月就是年終獎金的天花板，以後只會分得更少。
長榮航空企業工會指出，證明長榮航空從疫情期間到疫情過後，總體營運表現都遠超華航，但員工的勞動條件大幅落後華航，2020年開始，長榮航空連續3年的員工平均薪資和中位數薪資都比華航少30萬以上，3年累計就少了100萬以上，為長榮航空省下數10億的巨額成本，長榮航空拒絕和基層員工分享利潤的行為，已經導致集團同仁都對長榮航空天怒人怨。
長榮航空企業工會透露，12月5日將與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案，呼籲長榮航空提出讓基層員工實質有感的方案，年終獎金應依稅後淨利表現等比例成長，今年至少應發10到16個月年終獎金，年度調薪應至少5000元，才能讓基層員工感覺到公司有誠意要分享利潤，而不是從五星級航空變成「有省錢」航空，只會拼命從基層員工身上省錢。
對此，長榮航空則回應，基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果，年終獎金目前仍在討論階段。