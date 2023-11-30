蔡政府民怨TOP10出爐！數據揭負面討論聲量最高是這件事

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其次依序為「缺蛋與進口雞蛋爭議(2023年)」(77萬6,070筆)、「台海和平與戰爭(2023年)」(53萬7,240筆)、「513大停電與能源議題(2021年)」(41萬2,846筆)、「居住正義(2023年)」(28萬7,872筆)、「中天關台事件(2020年)」(27萬495筆)、「東南亞詐騙案(2022年)」(24萬3,649筆)以「新竹棒球場(2022年)」(23萬5,526筆)，而這些高民怨議題也注定為民進黨在此次的立委選舉中投下變數。
此外，針對在野黨立委十大高聲量民怨事件的質詢聲量，前15名當中，有10名立委為國民黨籍、時代力量2名以及民眾黨2名。其中，質詢社群總聲量最高的立委由前國民黨主席江啟臣奪下冠軍寶座，共23,895筆，第二名為國民黨的賴士葆21,314筆，第三名則是國民黨的洪孟楷15,706筆。
其次依序為國民黨的林為洲(11,710筆)、國民黨的鄭正鈐(9,448筆)、國民黨的王鴻薇(8,463筆)、國民黨的陳玉珍(7,039筆)、時代力量的邱顯智(6,703筆)、國民黨的費鴻泰(6,653筆)、無黨籍的高金素梅(6,411筆)、時代力量的王婉諭(5,705筆)、民眾黨的賴香伶(4,335筆)、國民黨的李貴敏(3,953筆)以及民眾黨的邱臣遠(3,186筆)。
TPOC台灣議題研究中心分析，江啟臣以在擔任國民黨黨主席期間的質詢聲量為最高，在2020年至2021年針對相關議題在社群上的質詢聲量猛烈，尤其為「開放萊豬/美豬進口」議題多次與執政黨交鋒，獲取高聲量；第二名的賴士葆則是多次進榜質詢聲量前5名，除了「開放萊豬/美豬進口」進口議題外，針對「缺蛋議題與進口雞蛋爭議」也多次在社群發文質疑農業部，主要高聲量事件都與食品安全相關。
TPOC提到，第三名的洪孟楷也是因為「開放萊豬/美豬進口」與「缺蛋議題與進口雞蛋爭議」這兩個與民生議題高度相關的事件佔據社群聲量。
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