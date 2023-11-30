盧秀燕一句中央一毛錢都沒給　議員批黑白顛倒

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施志昌指出，日前盧市長一句中央一毛錢都沒給引起爭議，雖然盧秀燕市長、市府跟國民黨議員都一直說只說三項大建設。然而，事實上卻是到台中各地，不管大小建設都在說這中央補太少、中央沒補助。而中央計畫性補助，市府沒能力爭取，卻要立委背鍋、中央背鍋，不斷製造中央與地方的對立。
施志昌說，製造對立已經是盧市長慣用的手法，不論是否是選舉期間，都是各種難看的政治操作。上一屆上任前三年用中火，去年市長選舉到今年用捷運藍線，現在則用中央預算繼續政治操作。如盧市長於質詢時說，一般性補助款就是地方政府應得的，是市府的錢，盧秀燕就是在黑白顛倒曲解事實！
他舉例，在大甲國小發生了一件令人匪夷所思的事件，盧秀燕市長竟然公開說，大甲國小東棟校舍重建中央只補助300多萬，工程款1億7千多萬都是地方政府出錢。
施志昌拿出中市教育局向中央申請經費的公文，以及教育部核定的公文，明確指出大甲國小東棟校舍1.7億工程款全額由中央補助，從一般性補助指定辦理項目支出。
施志昌強調，市府說一般性補助款是地方的錢，這是在混淆視聽。因為一般性補助款有制定辦理施政的項目，〈中央一般性補助款指定辦理施政項目處理原則〉第一條即指出：「一、為期各直轄市及縣（市）政府（以下簡稱各地方政府）配合中央重大施政或政策之落實，中央各主管機關得申請就各地方政府年度所獲分配之一般性補助款匡列一定數額以指定用途方式由各地方政府編列預算支應。」
施志昌進一步說明，此原則明確的表示了一般性補助款指定辦理項目的部分，真正的目的是在實現中央政策，只是列入地方預算，而老舊校舍拆除與重建就是此項。
施志昌指出，這幾年一般性補助款經費也年年上升，如台中，從盧市長108年上任時一般性補助款僅73億，現在成長到109億，多了36億，成長49.3%，其中教育補助也從17億成長到28億，多了9億，成長64.7%，一些計畫型或常態政策納入，也不會增加地方負擔，反而簡化了行政流程。
施志昌無奈的說，這樣的做法，卻讓盧市府見縫插針，成了盧市府製造對立的工具。而他也批評上週行政院會，盧市長也沒出席會議爭取預算，也未曾找過台中各立委一起來討論地方需求，盧市長根本無心爭取，到了選舉年就把黑鍋讓立委背。