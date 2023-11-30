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受陸拖累、香港經濟及股市不妙　學者：通膨與陸復甦速度對其不利

▲台股暌違25年超車港股，引發市場熱議，香港的經濟狀況也再次被拿出來討論。（圖／擷取自Unsplash）
▲台股暌違25年超車港股，引發市場熱議，香港的經濟狀況也再次被拿出來討論。（圖／擷取自Unsplash）

記者鄭妤安／台北報導

台股暌違25年超車港股，引發市場熱議，專家學者接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，近年全球通膨與中國的復甦情形，以及地緣政治風險所帶來的間接影響不利於香港經濟，且自2019年「反送中」後，因多起衝突爆發，外資對香港有較多的疑慮。不過，如今中國在解封後復甦情形逐漸顯現，可望為香港經濟帶來好消息。

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台北股市28日在台積電回神、電子股領漲、金融股表現亮眼的帶動下，收盤指數勁揚203點，收在17341點，漲幅1.19%。港股則持續回跌，盤中最低一度下探17303點，這是睽違25年以來，台股指數與港股恆生指數出現「黃金交叉」。港股29日大瀉400點，失守萬七，台股則以17370點收市，正式超越並且遙遙領先港股。

台股指數超車港股引爆市場熱議，經濟部長王美花對此回應，這是台灣經濟發展的成果，台新投顧副總經理黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪分析港股在2大因素干擾下轉弱，一方面發生房地產連環暴，其中影響層面包括房地產相關股票，延伸到金融業，進而壓抑房地產與金融股獲利表現；另一方面，中國經濟狀況較差，需求疲弱，科技類股如阿里巴巴、騰訊、小米等，股價表現相對較弱，影響港股整體面臨調整。

在見證「台股超車」改寫歷史之際，外界也好奇港股與當地經濟狀況的關聯，有學者曾以「香港股市為中國經濟櫥窗」解釋，中央大學台灣經濟發展研究中心吳大任時則指出，近幾年，全球通膨與中國復甦與房地產崩盤皆不利於香港經濟，加上在政治層面上，包括中國國安法，以及自2019年「反送中」後，因多起衝突爆發，故外資對香港有較多的疑慮，資金開始離開香港轉而赴新加坡、台灣等地，進而影響香港國際金融中心的地位。

吳大任指出，相較於台灣，香港因已回歸中國，因此地緣政治風險所帶來的影響，對其來說較為間接，如今的地緣政治風險源自於美中的對抗，美國盟友多，多選擇在此國際情勢狀況下，與中國站在對立面，也因此影響香港經濟的發展。不過，他也表示，如今中國在解封後復甦情形逐漸顯現，可望為香港經濟帶來好消息。

至於台股轉強超車港股，成功站上萬七並逐漸向萬八靠近，吳大任認為，未來美國降息後，對全球經濟包括台灣皆會產生刺激作用，台灣出口也會因此復甦，而現在的台股則是在預先反映半年至一年後廠商的獲利情形。

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