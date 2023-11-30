李連杰為6塊肌昏倒片場！看淡生死　已交代後事「不立碑辦喪事」

《Sweet Home 2》宋江壯成筋肉人　追趕不上李陣郁身材

▲宋江在《Sweet Home》第2季壯成筋肉人，虧李陣郁不要再健身。（圖／Netflix提供）
▲宋江在《Sweet Home》第2季壯成筋肉人，虧李陣郁不要再健身。（圖／Netflix提供）

記者羅凌筠／綜合報導

宋江主演的Netflix韓劇《Sweet Home》第2季上線記者會今（30）日於首爾舉辦，李陣郁、李施昤、高旻示、鄭振永、劉五性、金武烈以及導演李應福盛裝出席，宋江與李陣郁兩人最常對戲，兩人還互相虧對方說，不要再健身了，一直追趕不上對方的身材。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《Sweet Home》第2季是宋江入伍前最後一部作品。（圖／Netflix提供）
▲《Sweet Home》第2季是宋江入伍前最後一部作品。（圖／Netflix提供）
第2季中，有宋江大露背肌的畫面，讓大家也看到宋江努力健身的成果，宋江原先是較害羞的性格，也在拍攝《Sweet Home》後更被導演打開心房，整體感覺更加外向。主持人更笑說，你現在可以叫導演李應福「爸爸」了！

▲金武烈（左起）、宋江、高旻示、李施昤、李陣郁、鄭振永、劉五性出席《Sweet Home》第2季上線記者會。（圖／Netflix提供）
▲金武烈（左起）、宋江、高旻示、李施昤、李陣郁、鄭振永、劉五性出席《Sweet Home》第2季上線記者會。（圖／Netflix提供）
宋江也分享第2季多在釜山拍攝，而每次拍攝結束都有種自豪與重獲新生的感覺，特別是在某一場戲結束之後，那樣的清新感更為強烈！導演追問到底是哪一場戲，宋江透露是某一場要一直拖著李陣郁飾演的邊尚昱，但細節不方便透露太多，使坐在宋江旁邊的李陣郁與導演會心一笑。

李陣郁在第2季中黑化，其中在他身上除了邊尚昱以外，還有另一個角色鄭毅銘，讓他也自嘲：「自己像邊尚昱卻又不像邊尚昱，必須時常揣摩兩個角色間的細微變化。」

飾演徐伊景的李施昤也分享自己為角色做了很多功課，甚至把每個角色的情緒轉折都記錄下來，比如說媽媽會很害怕自己的小孩是否會能夠健康生長，或是變成怪物，這些細微的轉折最終都成為了自己的角色日記。

在劇中飾演李恩宥的高旻示也分享，自己從第1季最一開始穿芭蕾舞鞋，到最後在片場每天都在穿適合打鬥的靴子，而且接受打鬥訓練的時間特別長，常常會覺得，武術戰鬥的課程到底什麼時候要結束？！

這是宋江入伍前的最後一部作品，被問到有沒有什麼心得？宋江微笑回應：「確實是入伍前的最後一部作品，真的付出許多心血與努力，希望大家可以好好享受！之後會帶著健康與更好的姿態，與大家見面！」《Sweet Home》第2季12月1號全球上線。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

《Sweet Home 2》定檔12月上線！宋江爆肌渾身浴血再度回歸

宋江、金裕貞「53秒結婚畫面」流出！男神變《惡魔》講渣男語錄

日本歌手milet訪台10次「最愛大怒神」　拋偶包尖叫：搭了好幾次

影音／Kis-My-Ft2千賀健永來台！送師弟Snow Man禮物　結局傷心了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞