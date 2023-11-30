《Sweet Home 2》宋江壯成筋肉人　追趕不上李陣郁身材

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宋江也分享第2季多在釜山拍攝，而每次拍攝結束都有種自豪與重獲新生的感覺，特別是在某一場戲結束之後，那樣的清新感更為強烈！導演追問到底是哪一場戲，宋江透露是某一場要一直拖著李陣郁飾演的邊尚昱，但細節不方便透露太多，使坐在宋江旁邊的李陣郁與導演會心一笑。
李陣郁在第2季中黑化，其中在他身上除了邊尚昱以外，還有另一個角色鄭毅銘，讓他也自嘲：「自己像邊尚昱卻又不像邊尚昱，必須時常揣摩兩個角色間的細微變化。」
飾演徐伊景的李施昤也分享自己為角色做了很多功課，甚至把每個角色的情緒轉折都記錄下來，比如說媽媽會很害怕自己的小孩是否會能夠健康生長，或是變成怪物，這些細微的轉折最終都成為了自己的角色日記。
在劇中飾演李恩宥的高旻示也分享，自己從第1季最一開始穿芭蕾舞鞋，到最後在片場每天都在穿適合打鬥的靴子，而且接受打鬥訓練的時間特別長，常常會覺得，武術戰鬥的課程到底什麼時候要結束？！
這是宋江入伍前的最後一部作品，被問到有沒有什麼心得？宋江微笑回應：「確實是入伍前的最後一部作品，真的付出許多心血與努力，希望大家可以好好享受！之後會帶著健康與更好的姿態，與大家見面！」《Sweet Home》第2季12月1號全球上線。
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