堅守醫院第一線 臺中榮總志工隊獲頒全國績優第一名

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除此之外，在109年至111年期間，志工隊亟力與醫護共同對抗疫情，協助防疫工作，如：COVID-19疫苗接種、簡易防疫面罩製作、社區快篩陽引導支援投入、慢性處方箋得來速服務等協助醫護防疫，志工隊與醫護同仁一同在前線為民眾健康把關，志工無私奉獻精神獲得民眾一致肯定與好評。
112年全國績優志工團隊表揚典禮，今天下午2時於國父紀念館大會堂舉行。臺中榮民總醫院由社會工作室主任莊李和、組長游育蕙、志工隊隊長張寶方、副隊長李玉美、副隊長于善潔等21名幹部出席受獎。
莊李和表示，志工是社會寶貴的資產，也是社會服務的最佳代言人，更是促進社會發展的動力來源，成為社會穩定與和諧的重要力量；臺中榮民總醫院能獲此全國績優志工團隊第一名的殊榮，特別感謝志工夥伴們長期熱心服務、無私奉獻精神，尤其在疫情期間，志工夥伴更協助醫院多項防疫工作，解決許多困難，讓整個社會獲得支撐的力量。莊李和強調，志工都是關愛社會、擁抱人群的守護天使，希望透過一年一度的頒獎典禮，鼓勵更多民眾投身志工行列，讓臺灣人力資源發揮更大效益，展現台灣最美風景。
臺中榮民總醫院多年來積極「強化志工組織功能」、「精進志工服務績效」、「落實志工教育訓練」、「持續志工服務倫理認同與團隊互動關係」、「加強志工服務特色與特殊貢獻」等具體措施，志工隊全體夥伴積極配合，在精進服務措施、退場機制與考核標準、支援醫護防疫成效上績效卓著。有鑑於此，才得以從全國二萬多個志工團隊中脫穎而出，獲頒績優志工團隊第一名殊榮。