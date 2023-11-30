鼓山魚市場調整經營內容   預計12月重新開張再出發

堅守醫院第一線 臺中榮總志工隊獲頒全國績優第一名

▲臺中榮總志工隊獲頒全國績優第一名，由社會工作室主任莊李和（左三）帶隊北上領獎。（圖／台中榮總提供）
▲臺中榮總志工隊獲頒全國績優第一名，由社會工作室主任莊李和（左三）帶隊北上領獎。（圖／台中榮總提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中榮民總醫院志願服務工作隊成立40年，志工守著醫院第一線，提供各項關懷病人服務，給予就醫民眾最直接友善協助。40年來，臺中榮民總醫院志工隊始終以醫院願景為基礎，奉行「快樂、責任、耐心、熱忱」為服務核心，以服務社會與卓越績效，榮獲112年全國績優志工團隊第一名殊榮，實至名歸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中榮民總醫院志工隊隊長張寶方表示，志工隊納編自願服務志工410人，皆具高度認同感，志工服務穩定度高是一大特色。在院內服務上，病人從下車時即有志工接待，由走動服務及生理量測志工接續，協助需求病人完成門診。在院外服務上，志工亦輔助醫療團隊走入社區與偏鄉。另在特殊服務方面，急診、病房以及安寧志工關懷陪伴特殊病人，另有長照服務、器捐志工協助推廣衛生保健政策。

▲臺中榮總志工隊40年來奉行「快樂、責任、耐心、熱忱」服務精神，績效卓越，獲全國第一殊榮。（圖／台中榮總提供）
▲臺中榮總志工隊40年來奉行「快樂、責任、耐心、熱忱」服務精神，績效卓越，獲全國第一殊榮。（圖／台中榮總提供）
除此之外，在109年至111年期間，志工隊亟力與醫護共同對抗疫情，協助防疫工作，如：COVID-19疫苗接種、簡易防疫面罩製作、社區快篩陽引導支援投入、慢性處方箋得來速服務等協助醫護防疫，志工隊與醫護同仁一同在前線為民眾健康把關，志工無私奉獻精神獲得民眾一致肯定與好評。

112年全國績優志工團隊表揚典禮，今天下午2時於國父紀念館大會堂舉行。臺中榮民總醫院由社會工作室主任莊李和、組長游育蕙、志工隊隊長張寶方、副隊長李玉美、副隊長于善潔等21名幹部出席受獎。

▲臺中榮總志工隊獲頒全國績優第一名，社工室主任莊李和帶隊北上領獎。（圖／台中榮總提供）
▲臺中榮總志工隊獲頒全國績優第一名，社工室主任莊李和帶隊北上領獎。（圖／台中榮總提供）
莊李和表示，志工是社會寶貴的資產，也是社會服務的最佳代言人，更是促進社會發展的動力來源，成為社會穩定與和諧的重要力量；臺中榮民總醫院能獲此全國績優志工團隊第一名的殊榮，特別感謝志工夥伴們長期熱心服務、無私奉獻精神，尤其在疫情期間，志工夥伴更協助醫院多項防疫工作，解決許多困難，讓整個社會獲得支撐的力量。莊李和強調，志工都是關愛社會、擁抱人群的守護天使，希望透過一年一度的頒獎典禮，鼓勵更多民眾投身志工行列，讓臺灣人力資源發揮更大效益，展現台灣最美風景。

臺中榮民總醫院多年來積極「強化志工組織功能」、「精進志工服務績效」、「落實志工教育訓練」、「持續志工服務倫理認同與團隊互動關係」、「加強志工服務特色與特殊貢獻」等具體措施，志工隊全體夥伴積極配合，在精進服務措施、退場機制與考核標準、支援醫護防疫成效上績效卓著。有鑑於此，才得以從全國二萬多個志工團隊中脫穎而出，獲頒績優志工團隊第一名殊榮。


台越訂定互訪200萬人次目標 明年台越觀光會議在台中

農村水保署讚種瓜坑野溪復育是典範 期許引領全台投入

2023扶輪臺北城市創意公益路跑 逾萬人跑出活力健康

鼓勵勞工走出健康 中市勞資健行活動逾1500人參與

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞